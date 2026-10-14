El Gobierno Vasco encuestará a 7.000 personas para conocer sus hábitos en materia de movilidad

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VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco realizará desde este mes de octubre y hasta el próximo enero una encuesta sobre la movilidad a 7.000 personas, con el fin de cuantificar los movimientos que se realizan dentro de Euskadi y las causas que motivan los desplazamientos en días laborables tipo (de lunes a jueves), su duración, o el medio de transporte empleado.

La información será recogida mediante llamadas telefónicas, una web y visitas a hogares de la comunidad autónoma, con el objetivo de actualizar y mejorar el conocimiento de la demanda de la sociedad vasca en materia de movilidad, y acompasar a esos datos el diseño las políticas públicas de transporte.

De esa forma, serán contactadas personas de 7 o más años residentes en 7.001 viviendas, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Paralelamente, se realizarán encuestas a ocupantes de 11.000 vehículos en puntos estratégicos de la red vasca carreteras y vías de acceso a Euskadi, así como un estudio en estaciones de transporte público. De este modo, con el conjunto de la información obtenida se hará una radiografía completa de las necesidades de movilidad en Euskadi.