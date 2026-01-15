Gobierno Vasco y del Estado llegan a un acuerdo en cinco transferencias que se firmarán este viernes en comisión mixta

Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos Vasco y del Estado han alcanzado finalmente un acuerdo para el traspaso a Euskadi de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia), de forma que este viernes se celebrará en Madrid la comisión mixta de transferencias a las 10.30 horas para hacerlas efectivas, según ha informado la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena.

Ambas administraciones han logrado este jueves por la mañana solventar las discrepancias que se mantenían sobre alguna materia que había llevado al bloqueo de las negociaciones y habían impedido que la comisión mixta de celebrara antes de concluir 2025.

Las nuevas propuestas se han intercambiado hasta última hora entre el Gobierno Vasco y el central, y la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha reunido posteriormente con el Lehendakari, que es el que tenía la última palabra, y ha decidido que se convoque la comisión mixta de transferencias en la que se formalizará el traspaso del paquete de estas cinco materias. Ubarretxena ha confirmado que esa reunión se celebrará este viernes a las diez y media en Madrid.

