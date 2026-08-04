Gobierno Vasco estrena la nueva reserva estratégica de suelo con 3.487 metros cuadrados en Urnieta (Gipuzkoa)

Ambito de Babilonia en Urnieta. - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha estrenado la nueva reserva estratégica de suelo con 3.487 metros cuadrados de aprovechamientos urbanísticos en el ámbito de Babilonia de la localidad guipuzcoana de Urnieta. El Ejecutivo de Euskadi contempla construir en esta parcela hasta 30 viviendas protegidas que se incorporarán al parque público de alquiler.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha explicado que, transcurrido medio año tras la aprobación de la Ley de medidas urgentes, Euskadi ha logrado "movilizar los primeros suelos y agilizar trámites urbanísticos a través de proyectos de actuación prioritaria".

Además, ha destacado que "los instrumentos para acelerar las soluciones al problema de la vivienda están sembrados y ahora es momento de aprovecharlos al máximo y pedir audacia a los ayuntamientos".

Según ha informado, "Errenteria y Portugalete han activado la vía de la actuación prioritaria en los ámbitos de Gamongoa y Vicios, mientras que la reparcelación de Babilonia, en Urnieta, se convertirá en la primera que nutrirá la nueva reserva estratégica de suelo del Gobierno Vasco mediante el aprovechamiento urbanístico previsto por la ley".

El consejero ha valorado que "una ley adquiere todo su sentido cuando deja de ser una previsión en el boletín y empieza a resolver problemas reales". "Gamongoa y Vicios muestran que la actuación prioritaria puede ayudar a desbloquear suelo y Babilonia inaugura un mecanismo que permitirá transformar una parte de las plusvalías urbanísticas en patrimonio público destinado al alquiler", ha incidido.

Denis Itxaso ha recordado que la Ley de Medidas Urgentes fue aprobada por el Parlamento Vasco el 11 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 29 de diciembre y entre sus principales novedades figuran "la actuación prioritaria, el procedimiento abreviado para tramitarla y la atribución al Gobierno Vasco de una parte de los aprovechamientos urbanísticos con los que constituir una reserva estratégica para vivienda protegida en alquiler".

"Estas herramientas responden a dos problemas acumulados durante años: la existencia de ámbitos residenciales que permanecían bloqueados o resultaban económicamente inviables, pese a estar previstos por el planeamiento, y la falta de una reserva autonómica estable de suelo con la que sostener la promoción pública de alquiler a largo plazo", ha apuntado.

"Las actuaciones que prevean vivienda de protección pública pueden ser declaradas prioritarias por el ayuntamiento", ha explicado, para añadir que "esta calificación permite utilizar un procedimiento abreviado, tramitar de manera coordinada los informes y autorizaciones, flexibilizar determinadas previsiones del planeamiento y evitar instrumentos urbanísticos intermedios cuando se apruebe el proyecto ejecutivo".

Según ha detallado, "los reajustes de la ordenación estructural no pueden superar el 10% de la superficie del ámbito, de la edificabilidad urbanística total o de los usos compatibles" y "el procedimiento mantiene los estudios de viabilidad y sostenibilidad económica, la evaluación ambiental que corresponda, los informes sectoriales y las garantías de ejecución". "También exige acompasar la construcción de la vivienda protegida y la libre", ha añadido.

Itxaso ha afirmado que "agilizar no significa rebajar garantías. Significa ordenar trámites, eliminar duplicidades y exigir compromisos reales de ejecución. El tiempo del urbanismo tiene que acercarse al tiempo de las personas".

Tal como ha detallado, Errenteria ha planteado el desarrollo de Gamongoa, situado entre el polígono de Txirrita Maleo y Pontika, mediante un anteproyecto de actuación prioritaria, de un máximo cercano a 755 viviendas, con alrededor de 70 unidades adicionales a las inicialmente previstas, un ajuste que "se apoya en el incremento de hasta el 10% permitido para la edificabilidad urbanística". "Más del 75% de las viviendas continuará sometido a algún régimen de protección pública, por encima del mínimo legal aplicable", ha señalado.

El proyecto se encuentra todavía en fase de tramitación municipal. En Portugalete, la propiedad de los terrenos de Vicios ha registrado un anteproyecto de actuación prioritaria para promover hasta 650 viviendas. La propuesta inicial contempla 420 viviendas sometidas a protección pública y 230 viviendas libres. De las protegidas, 360 serían viviendas sociales -la mitad en alquiler y la mitad en compra- y 60 serían tasadas.

En cuanto a la reparcelación del ámbito de Babilonia, en Urnieta, ha destacado que "será la primera de Euskadi que incorporará al Patrimonio Público de Suelo del Gobierno Vasco la participación del 5% prevista en la Ley de Medidas Urgentes". Según ha explicado, su Departamento "remitió un requerimiento al Ayuntamiento después de comprobar que la aprobación definitiva de la reparcelación no había contemplado inicialmente esta reserva".

"La nueva regulación establece que, en las unidades de ejecución promovidas por particulares, de uso predominantemente residencial, con más de 20.000 metros cuadrados de techo residencial y previsión de vivienda protegida, una tercera parte de la cesión urbanística pública corresponde al Gobierno Vasco", ha apuntado, para añadir que "esa participación equivale al 5% del aprovechamiento total cuando la cesión pública es del 15%".

"En números, el proyecto de reparcelación cuantifica la edificabilidad residencial del ámbito en 34.741 metros cuadrados, y la edificabilidad ponderada total en 69.750,36 metros cuadrados, de los cuales el 5% recalará sobre el Ejecutivo autonómico, es decir, 3.487,5 metros cuadrados", ha indicado.

HASTA 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS

Denis Itxaso ha destacado que "en Babilonia se está ultimando el encaje técnico para que el aprovechamiento correspondiente al Gobierno Vasco se materialice con hasta 30 viviendas protegidas terminadas, que se inscribirán a su nombre y se incorporarán al parque público de alquiler", para remarcar que "la cifra definitiva dependerá de los cálculos económicos y urbanísticos que aún deben cerrarse".

A su juicio, esta fórmula "permitirá hacer efectivo el 5% sin poner en riesgo la continuidad del ámbito, ni obligar a iniciar una nueva reparcelación". "El objetivo técnico es completar el proceso antes de finales de septiembre, una vez formalizada la respuesta al requerimiento y resueltos los detalles registrales y económicos", ha avanzado.

Denis Itxaso ha incidido en que "no estamos ante una concesión graciable, ni ante una decisión voluntaria que pueda negociarse de forma distinta en cada municipio", sino que se trata del "cumplimiento de un automatismo legal aprobado por el Parlamento Vasco". "Babilonia será el primer caso, pero todas las reparcelaciones que reúnan los requisitos deberán incorporar desde el inicio la participación que corresponde al Gobierno Vasco", ha subrayado.

Finalmente, ha señalado que "la reserva estratégica permitirá acumular suelo y activos residenciales con destino permanente a la promoción de vivienda protegida en alquiler" y su finalidad es "dotar al Gobierno Vasco de una base patrimonial estable que permita programar nuevas promociones durante las próximas décadas y reducir la dependencia de cesiones puntuales o de la disponibilidad coyuntural de parcelas".