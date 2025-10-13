Gobierno vasco exige a Sanidad "transparencia y revisión urgente" en las liquidaciones de los fondos de compensación

Pedirá una auditoría para contrastar la coherencia y consistencia de las liquidaciones para evitar el "inadmisible agravio" para Euskadi

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco reclamará al Ministerio de Sanidad "máxima transparencia y revisión urgente" en las liquidaciones correspondientes al Fondo de Cohesión (FSC) y el Fondo de Garantía (FOGA), proponiendo además la adopción de medidas para analizar en profundidad los datos y el procedimiento de cálculo de estas liquidaciones.

El viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria del Gobierno Vasco, Aritz Uriarte, se reunirá esta tarde en Madrid con el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla Bernáldez, "para poner blanco sobre negro el sistema de cálculo de los diferentes fondos de compensación", ante la posible falta de cobertura legal en las liquidaciones realizadas hasta la fecha, según ha informado el Ejecutivo vasco.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha remarcado que en las liquidaciones que se están realizando desde Euskadi se produce "un agravio inadmisible", como ya se lo hizo saber a la Ministra de Sanidad, Mónica Garcia, formalmente la semana pasada, dado que "Euskadi con un 5% de la población del Estado ha abonado el 60% del total". Por ello, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco considera necesario y urgente "sentarse, analizar cifras, ver su trazabilidad y reconducir un nuevo cálculo".

Con el fin redirigir esta situación y evitar estos "agravios", en la reunión que se celebrará esta tarde en el Ministerio de Sanidad en Madrid, Aritz Uriarte solicitará que se realice una auditoría para "contrastar la coherencia y consistencia de las liquidaciones, así como los criterios utilizados por parte del resto de las Comunidades Autónomas".

Además, pedirá un desarrollo normativo del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), tal y como establece el informe del Tribunal de Cuentas, y hasta que no haya "un análisis riguroso con su correspondiente normativa", el Departamento de Salud del Gobierno Vasco propondrá "dejar sin efecto" las liquidaciones de los años 2023 y 2024.