El Gobierno Vasco expone a entidades sin ánimo de lucro las potencialidades de los instrumentos no contractuales

El objetivo de la jornada ha sido dar a conocer la importancia estratégica de estas herramientas - GOBIERNO VASCO

VITORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha celebrado una jornada técnica con entidades sin ánimo de lucro sobre instrumentos no contractuales para la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública. Los instrumentos no contractuales son mecanismos alternativos a los contratos administrativos tradicionales que utiliza la Administración Pública para prestar servicios de interés general, especialmente en el ámbito social, sanitario o educativo.

El objetivo de la jornada ha sido dar a conocer la importancia estratégica de estas herramientas en la relación entre administraciones públicas y entidades del tercer sector social, y su papel en la prestación de servicios de responsabilidad pública, para lo que se han aportado argumentos jurídicos sobre su viabilidad.

En el encuentro se ha destacado cómo estos instrumentos complementan la contratación pública tradicional, ofreciendo soluciones adaptadas a la naturaleza de los servicios y a la misión social de las entidades implicadas, al aportar elementos técnicos que aseguren su viabilidad jurídica.