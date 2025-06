Gobierno Vasco financia con 80.000 euros la restauración de cuatro mediometrajes en euskara de los años 80

Anjel Lertxundi, Alfonso Ungría, Xabier Elorriaga y José Julián Bakedano viajarán en julio a Bolonia par supervisar los trabajos

El Gobierno Vasco ha financiado, con 80.000 euros, a través de la Filmoteca Vasca y EITB, la restauración de los mediometrajes en euskara de los años 80 'Hamaseigarrenean aidanez' de Anjel Lertxundi; 'Ehun metro' de Alfonso Ungría, 'Zergatik panpox' de Xabier Elorriaga' y 'Oraingoz izen gabe' de José Julián Bakedano.

Los trabajos de restauración se están llevando a cabo en los laboratorios L'Immagine Ritrovata de Bolonia y se proyectarán en septiembre en la sección Klasikoak del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Este proyecto de puesta en valor del patrimonio cinematográfico vasco en euskara ha sido presentado este lunes en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de la capital guipuzcoana por la vicelehendakari primera y consejera vasca de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, la directora de Euskara y Cultura de EITBE, Vanesa Fernández, y el director del Festival de Cine donostiarra, José Luis Rebordinos, acompañados de los cuatro cineastas vascos cuyas obras están siendo restauradas.

Bengoetxea ha subrayado que, con esta iniciativa, se da "futuro a nuestro pasado" y se pone en valor el patrimonio cultural vasco, el cine vasco y también la apuesta del Gobierno Vasco por "llevar el euskara al cine".

'Hamaseigarrenean aidanez' (Anjel Lertxundi, 1985), 'Ehun metro' (Alfonso Ungría, 1985), 'Zergatik panpox' (Xabier Elorriaga, 1985) y 'Oraingoz izen gabe' (José Julián Bakedano, 1986) están siendo restauradas en los laboratorios L'Immagine Ritrovata de Bolonia y se proyectarán en septiembre en la sección Klasikoak del Festival de San Sebastián.

La consejera ha recordado que las tres primeras películas fueron en 1985 el primer proyecto íntegramente financiado por el Gobierno Vasco para promocionar el cine en euskara.

"El euskara, y la cultura vasca, necesitan el impulso de todos, necesita apuestas sólidas", ha defendido, para añadir que la lengua vasca y el cine vasco "forman parte y son reflejo de nuestra identidad colectiva".

Por su parte, el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, ha puesto en valor el trabajo de "nuestros cineastas pioneros en el ámbito del euskera", así como de la literatura vasca "como fuente de inspiración del cine vasco".

Además, ha indicado que este proyecto supone "un nuevo intento de internacionalizar nuestros clásicos cinematográficos", al tiempo que ha puesto en valor que "ahora que tantas voces comparan democracia y dictadura" que estas cuatro películas "hubieran sido imposibles con dictadura y sin autogobierno" vasco.

La directora de Euskara y Cultura del Gobierno Vasco, Vanesa Fernandez, ha subrayado que esta colaboración renueva el "compromiso" de EITB con la difusión del patrimonio cinematográfico vasco y la transmisión del euskara como pilares de nuestra identidad cultural".

Además de participar en la restauración, EITB recogerá el proceso de rehabilitación de las películas en Bolonia, a donde en julio se trasladarán los cuatro cineastas para supervisar el proceso, en el documental 'Itzalak Argitzen' de Berde Produkzioak y Koldo Almandoz. Este documental recorrerá con ellos los espacios reales y ficticios en los que transcurrieron las historias y documentará también el proceso de restauración de la mano de responsables de la Filmoteca.

El director del Zinemaldia, Jose Luis Rebordinos, se ha felicitado de que la situación actual del cine en euskara es "bien distinta a la de hace 40 años y hoy las películas rodadas en nuestro idioma son cada vez más habituales y numerosas en festivales como el de San Sebastián, donde compiten con producciones de todo el mundo". "Por eso, queremos honrar la labor de aquella iniciativa pionera y programar estos cuatro títulos en la sección Klasikoak", ha afirmado.

Lertxundi se ha mostrado ilusionado con este proyecto y ha recordado que aprendió "mucho" rodando 'Hamaseigarrenean aidanez' porque él venía de la literatrua, al tiempo que ha recordado que, en aquellos años, no había actores profesionales en euskara.

Por su parte, Ungría ha señalado que para él 'Ehun metro' supuso un "reencuentro con los escenarios" de su infancia, ya que se formó fuera de Euskadi, y ahora es "un reestreno para que las nuevas generaciones descubran películas que no se podrían haber hecho en otra época".

Elorriaga ha recordado cómo rodar 'Zergatik panpox', adaptación del libro homónimo de Arantxa Urretabizkaia, le descubrió "otro mundo" y ha relatado lo complicado que fue para él llevarlo a la gran pantalla. Según ha apuntado, el objetivo siempre fue "no traicionar su idea principal". "Estoy muy emocionado", ha reconocido, al tiempo que ha explicado que para él volverse a encontrar con esta película "de la que hace 40 años no se nada", le da "miedo" porque también supone un reencuentro "con las cosas en las que he fallado".

Finalmente, Bakedano ha señalado que en los años 80 del siglo XX había "un debate" sobre cómo debía de ser el cine en euskara y ello hacía que "nadie se atreviera a hacerlo". También ha recordado que rodó 'Oraintoz izen gabe' en "diez días tras dos meses de ensayo, porque el sonido era en directo". "Me siento melancólico, me da pena no haber hecho más ficción, pero también muy agradecido de que la película se pueda volver a conocer en cines", ha finalizado.

RESTAURACIÓN

La restauración de las cuatro cintas ha partido de los negativos originales en 35 milímetros conservados en la Filmoteca Española y la Filmoteca Vasca. El material fotoquímico se limpiará y se preparará mecánicamente para su digitalización.

En una segunda fase se eliminarán las imperfecciones derivadas del paso del tiempo, siempre con el objetivo de conservar la autenticidad del archivo original. Después se corregirá el color y el sonido. Los trabajos finalizarán en agosto y han contado con la supervisión del personal técnico de la Filmoteca y el auspicio del Gobierno Vasco.