Gobierno Vasco y Fundación BBK renuevan su colaboración para el proyecto de educación ambiental Urdaibai

VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y la Fundación BBK han renovado el convenio para el funcionamiento del Proyecto de Educación Ambiental Urdaibai, que se desarrolla en el Centro BBK Urdaibai de Sukarrieta desde 1982, ofreciendo al alumnado de Bizkaia la posibilidad de conocer de cerca el entorno natural de Urdaibai y trabajar contenidos relacionados con la sostenibilidad y la convivencia.

En su reunión de este martes, el Consejo de Gobierno Vasco ha tomado conocimiento del acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años. La colaboración entre ambas entidades comenzó en 1982 con la creación del entonces Centro de Experimentación Escolar de Sukarrieta.

El objetivo era ofrecer al alumnado de los centros educativos de Bizkaia un espacio donde conocer la naturaleza desde la experiencia directa, favorecer la comunicación y la convivencia y desarrollar nuevas formas de aprender fuera del aula.

El proyecto nació también como un recurso para el profesorado, con la voluntad de impulsar experiencias pedagógicas y elaborar materiales didácticos vinculados a la educación ambiental.

A lo largo de estos más de cuarenta años, el Proyecto de Educación Ambiental Urdaibai ha acompañado a generaciones de escolares de Bizkaia y se ha convertido en "un recurso educativo de referencia para los centros", según ha destacado el Ejecutivo vasco.

Su vigencia, ha señalado, se explica por "el valor que sigue teniendo el contacto directo con el entorno como forma de aprendizaje", ya que el proyecto complementa el trabajo desarrollado en el aula y permite abordar la educación ambiental desde la experiencia.

A través de la observación, la experimentación y el contacto con el entorno, el alumnado adquiere conocimientos y experiencias que enriquecen los aprendizajes desarrollados en el centro educativo.

El programa está dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Durante las estancias educativas de cuatro días, los alumnos trabajan sobre la biodiversidad, la tierra y el planeta a partir de la observación y la experimentación en el entorno.

Las estancias constituyen, además, "una experiencia de convivencia que favorece el desarrollo personal y social del alumnado", ha remarcado el Ejecutivo, para apuntar que, "compartir durante varios días un mismo espacio permite reforzar valores como el respeto, la cooperación, la responsabilidad, la autonomía y el cuidado mutuo, al tiempo que se generan experiencias compartidas que enriquecen el aprendizaje".

Asimismo, ha resaltado, el programa ofrece "un contexto natural para impulsar el uso del euskera fuera del aula, favoreciendo que el alumnado utilice la lengua en situaciones reales de comunicación, convivencia y participación, reforzando así su competencia comunicativa y su uso social de forma espontánea".

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai convierte el propio paisaje en parte del aprendizaje y ofrece un entorno especialmente adecuado para conocer la riqueza del patrimonio natural, comprender la importancia de su conservación y reflexionar sobre los retos del desarrollo sostenible.

La continuidad de este proyecto refleja el compromiso del Departamento de Educación con la educación ambiental y con una educación en valores que contribuya a "conocer, cuidar y conservar el entorno natural desde la perspectiva del desarrollo sostenible".

La renovación del convenio permite seguir ofreciendo a los centros educativos de Bizkaia un recurso que, más de cuatro décadas después de su creación, "mantiene plenamente vigente su capacidad para acercar al alumnado al entorno natural, comprender su valor y favorecer una relación responsable con el medio que le rodea".