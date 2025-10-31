El Gobierno Vasco impulsa nuevas fábricas de hielo en las lonjas de Bermeo y Ondarroa

Con estas nuevas instalaciones se moderniza un servicio que en este momento estaba obsoleto - GOBIERNO VASCO

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco impulsará nuevas fábricas de hielo en las lonjas de las localidades vizcaínas de Bermeo y Ondarroa. Ambas inversiones alcanzarán los 6.583.458,22 euros.

El objetivo de estas nuevas instalaciones será proveer a las lonjas de pescado de hielo fabricado en las instalaciones donde operan los diferentes mayoristas de pescado, así como el suministrar hielo a los barcos para la conservación del pescado hasta que lleguen a puerto.

Con estas nuevas instalaciones se moderniza un servicio que en este momento estaba "obsoleto", dado que las actuales fábricas son de 1978, en el caso de Bermeo; y de 1971, en el caso de Ondarroa, según ha explicado en un comunicado la consejera Amaia Barredo. Ambas inversiones alcanzarán los 6.583.458,22 euros.

DOS SALIDAS

Las instalaciones de Bermeo pasan de su actual ubicación en la explanada del Muelle del Martillo al edificio de la cofradía de pescadores, ubicado en el área portuaria de Erroxape. Esta fábrica dispondrá de dos salidas para suministro, una al norte para barcos y otra al sur para camiones.

En la planta baja se ubicará el silo de hielo, los compresores del circuito de amoniaco y un taller para mantenimiento. Bajo la entreplanta de las oficinas se ubicará la sala de máquinas, la oficina de control estará en la primera planta, y los evaporadores o generadores en la planta cubierta. La inversión a realizar en la fábrica de hielo de Bermeo es de 2.729.014,55 euros, y el plazo de ejecución de las obras será de aproximadamente diez meses.

La nueva fábrica de Ondarroa se ubicará en la lonja, y estará equipada con la tecnología más avanzada para satisfacer cualquier demanda de hielo solicitada sin que se produzca peligro de desabastecimiento.

La fábrica tendrá dos salidas para suministro, una al norte y otra al este. En la planta baja se van a ubicar los silos de hielo. Entre ellos, estará la sala de máquinas, donde se ubicarán los compresores y cuadros de frío. En la parte baja también estará la oficina de control. La inversión a realizar en la fábrica de hielo de Ondarroa es de 3.854.443,67 euros, y el plazo de ejecución de las obras será de unos ocho meses.

En el caso de Bermeo, el proyecto de la nueva fábrica de hielo va a marcar el inicio de la transformación de la dársena de la localidad, incluida en el marco del Plan General de Ordenación del Puerto. De hecho, ya se ha iniciado la elaboración del proyecto para el derribo de la vieja fábrica de hielo, proyecto que se prevé concluir en el primer trimestre del año 2026.

Por su parte, en Ondarroa también hay previstas otras actuaciones, que junto con la reparación del tinglado, recientemente finalizada por un valor de 454.000 euros, van a permitir disponer de unas instalaciones portuarias adaptadas a las nuevas necesidades demandadas por el sector.

Además, las mejoras permitirán adaptar el puerto de Ondarroa y anticiparse a las consecuencias del cambio climático. De esa forma, se ha licitado la obra de demolición del antiguo edificio llamado "carpintería", que dará paso a una zona reservada para recogida de residuos portuarios, así como el dragado del puerto recientemente adjudicado, que contará con una inversión de 2.500.000 euros.

También se prevé la reurbanización y reparación del muelle Egidazu, que está pendiente de los últimos trámites para su adjudicación definitiva.