El Gobierno Vasco impulsa un nuevo espacio de artes escénicas en Deba con una subvención directa de un millón de euros

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 1.062.000 euros al Ayuntamiento de Deba (Gipuzkoa) para la adquisición del antiguo cine Zubelzu, con el fin de transformarlo en un nuevo espacio de artes escénicas.

La actuación forma parte del programa 'Berpiztu 2025-2028', orientado a la reactivación económica y social de las Zonas de Actuación Preferente (ZAP). En este contexto, el nuevo equipamiento cultural se concibe como una palanca para dinamizar la vida comunitaria, reforzar la identidad cultural y generar nuevas oportunidades en la comarca.

El proyecto permitirá recuperar un edificio emblemático y adaptarlo como auditorio y sala de cine con un aforo aproximado de 400 personas, además de incorporar espacios expositivos y usos culturales complementarios. De esa forma, se dará respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía de Deba, que carece actualmente de un equipamiento de estas características.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística ha valorado el interés público, social y cultural del proyecto, así como su contribución a ampliar el acceso a las artes, fomentar la creatividad, promover actividades formativas, y generar espacios de encuentro que fortalezcan la cohesión comunitaria.