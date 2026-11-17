VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 142.500 euros a EHU para desarrollar el proyecto Anticipa Euskadi, que permitirá aplicar un modelo científico destinado a anticipar las competencias, los perfiles profesionales y las necesidades de cualificación que requerirá el mercado laboral vasco.

Anticipa Euskadi nace como una experiencia piloto para transformar la información procedente del tejido empresarial e institucional, el mercado de trabajo, la oferta formativa, las tendencias tecnológicas y el conocimiento en evidencia útil para la toma de decisiones.

Este proyecto facilitará la identificación temprana de nuevas competencias y perfiles emergentes, así como de posibles brechas entre las necesidades del tejido productivo, el talento disponible y la oferta formativa.

En esta primera fase, el proyecto se aplicará a dos ámbitos estratégicos. El primero analizará la transformación de las funciones administrativas como consecuencia de la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la evolución de los modelos organizativos.

El segundo ámbito abordará la transición energética y las nuevas necesidades profesionales relacionadas con la electrificación, las redes eléctricas inteligentes, el almacenamiento de energía, las energías renovables y la digitalización del sistema energético.

El modelo combinará el análisis de datos y fuentes documentales con entrevistas, encuestas, talleres de contraste y reuniones con empresas, administraciones públicas, entidades formativas y personas expertas. El proceso permitirá captar evidencias, analizar e interpretar la información, priorizar las necesidades detectadas y convertir los resultados en recomendaciones aplicables a las políticas de empleo, formación, orientación y desarrollo del talento.

Entre los resultados previstos se encuentran la elaboración de diagnósticos prospectivos, mapas de competencias presentes y futuras, la identificación de perfiles profesionales emergentes, el análisis de las necesidades de cualificación y la detección de brechas entre la demanda empresarial, la disponibilidad de talento y la oferta formativa. También se formularán recomendaciones para diseñar actuaciones de orientación, recualificación y mejora de competencias profesionales.

Los resultados obtenidos servirán para mejorar la planificación de las Políticas Activas de Empleo, adaptar la oferta formativa a las transformaciones del tejido económico y reforzar la capacidad de respuesta del sistema vasco de empleo ante los cambios tecnológicos, energéticos y organizativos.