El Gobierno Vasco inicia el curso político en San Sebastián con su primer Consejo de Gobierno tras el descanso estival

El Gobierno Vasco posa antes de la celebració de su primer Consejo de Gobierno tras la época estival - ZABALA-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha dado inicio este jueves al nuevo curso político con la primera reunión del Consejo de Gobierno que se realiza, como es habitual, en el Palacio Miramar de San Sebastián, tras el descanso estival.

Los consejeros han llegado juntos al Palacio donostiarra, en una jornada nubosa y de bochorno, y en los jardines han sido recibidos por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la teniente de alcalde, Olatz Yarza.

A continuación, han aguardado a la llegada del Lehendakari, Imanol Pradales, que ha hecho su entrada cinco minutos más tarde, al son de los txistularis de San Sebastián, como es tradicional en este primer encuentro tras las vacaciones.

Posteriormente, Pradales ha dado la mano a todos los consejeros de su Ejecutivo y a los representantes institucionales guipuzcoanos, para, a continuación, posar en las escalinata del Palacio y realizar la tradicional foto de familia.

A las 10.00 horas ha dado comienzo la reunión del Consejo de Gobierno y, posteriormente, está prevista la comparecencia pública del Lehendakari para explicar los asuntos tratados en el primer encuentro formal con su Gabinete.

Este inicio de curso comienza cuando está todavía pendiente de celebrar la comisión bilateral de cooperación permanente presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se pospuso para seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre las transferencias que permitan culminar el Estatuto de Gernika.

El encuentro se iba a desarrollar el pasado mes de julio pero, antes que concluyera el plazo, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, encargada de las negociaciones sobre traspasos, anunció que no se habían dado las condiciones para alcanzar un consenso y se aplazaba el encuentro, por mutuo acuerdo, hasta después de verano.

Sobre la mesa se encuentran, para seguir hablando en septiembre, la transferencia de un nuevo paquete de la Seguridad Social (mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y los Puertos de Bilbao y Pasaia.

Quedarían para negociar posteriormente la gestión de las pensiones desde una ventanilla vasca, paradores o la asunción de competencias sobre el régimen electoral municipal.

Probablemente, otro tema a tratar por el Gabinete de Imanol Pradales en su encuentro de este jueves sea el de la migración, después de la crisis causada por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.