Gobierno Vasco insta al Estado a sentarse a hablar de plan estructural migratorio frente al populismo antimigración

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para pedirle, "una vez más, que por favor se siente a hablar de hacer un plan estructural migratorio", también para hacer frente al auge de los discursos populistas contra la migración.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Melgosa ha afirmado que en la Comunidad Autónoma Vasca se está "lejos de discursos" como los del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha defendido el desalojo de 400 migrantes en situación irregular que vivían en el antiguo instituto B9 del municipio, y ha rechazado que el Ayuntamiento "dé vivienda ni alojamiento" a estas personas que "han hecho la vida imposible a los vecinos".

La consejera vasca ha señalado que en Euskadi "no se ha tratado así" a las personas migrantes ante situaciones similares, y ha emplazado a "poner orden en el tema de política migratoria" y que el Estado aborde conversaciones para "un plan estructural migratorio".

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN

"Porque hoy es esto, mañana es el tema de los menores extranjeros no acompañados, al día siguiente son los permisos de trabajo temporales, y al día siguiente es el tema de la protección de asilo. Como sigamos así, como no tengamos capacidad de unirnos todas y todas en buscar una solución a este reto migratorio, con una buena integración ordenada y segura, vamos a tener problemas respecto a los discursos populistas que ya están en este momento en la calle", ha subrayado.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha alertado de que, si no se es capaz de "hacer ese discurso, hay otros que lo harán por nosotros".