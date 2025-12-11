Gobierno Vasco muestra su preocupación por la posible reducción del 70% de cuota del verdel y caballa en Europa

Amaia Barredo en Bruselas - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha mostrado su "preocupación" por la propuesta de reducción del 70% del verdel y caballa en Europa, ya que "una reducción de esta envergadura pondría en peligro la rentabilidad del sector de bajura que pesca esta especie con el arte del anzuelo".

Una intranquilidad que ha trasladado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, quien asiste al Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas, que abordará, entre otros temas, las posibilidades de pesca para el Atlántico, Mar del Norte y Mediterráneo, además de la simplificación en las propuestas relacionadas con la PAC posterior a 2027 y su reglamento.

En este consejo de 'agrifish', se van a decidir las 'TACs' y cuotas de las principales especies de la pesquería vasca como el atún rojo, el bonito o la anchoa, al objeto de establecer límites de captura para la mayoría de las especies comerciales, junto con cuotas de los Estados miembros para cada población.

Algunas de las posibilidades de pesca previstas en las propuestas serán establecidas de forma autónoma por la UE durante el Consejo de Agricultura y Pesca, mientras que otras se establecerán tras consultas multilaterales o bilaterales con países no pertenecientes a la UE.

El acuerdo político del Consejo se basará en las propuestas elaboradas por la Comisión y tendrá en cuenta el mejor asesoramiento científico disponible, respetando al mismo tiempo los objetivos de la política pesquera común (PPC), a saber, "garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social de la pesca en la UE".

ATÚN ROJO

En el otro lado de la balanza se encuentra la ratificación de la subida del 17% de la cuota de atún rojo, una propuesta valorada de "manera positiva" por parte del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

En el área de Agricultura, el Consejo tratará la innovación y simplificación en las propuestas relacionadas con la PAC posterior a 2027. Los ministros comunitarios mantendrán un debate de orientación dedicado a la innovación y la simplificación en el contexto de las propuestas relacionadas con la política agrícola común posterior a 2027.