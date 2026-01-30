Gobierno vasco, "muy preocupado por la complicada situación" que enfrenta Tubos Reunidos, seguirá "de cerca" el proceso

Archivo - El comnsejero Mikel Jauregi en una rueda de prensa - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco han trasladado que están "muy preocupados" por la complicada" situación a la se enfrenta Tubos Reunidos, que presentará un ERE para las plantas de Amurrio (Álava) y Trapaga (Bizkaia), y ha advertido que seguirá "de cerca" el proceso.

En un comunicado, la Consejería que gestiona Mikel Jauregi ha asegurado que, desde las instituciones vascas están "muy preocupados por la complicada situación a la que se enfrenta Tubos Reunidos".

"Conocemos de cerca el estado de la compañía y la evolución de su negocio. Somos conscientes de la complejidad del contexto comercial y su impacto en el sector de la siderurgia", ha indicado el Departamento.

En esa línea, ha explicado que van a "seguir de cerca este proceso, manteniendo comunicación de forma directa y permanente con la dirección de la compañía, los trabajadores y todos los agentes implicados".