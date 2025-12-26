Gobierno vasco pedirá el lunes la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi ante la dermatosis nodular

Archivo - Vacas en el puerto de Orduña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha adelantado que el próximo lunes el Gobierno vasco pedirá en la reunión del Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa.

En declaraciones a Europa Press, Barredo ha realizado esta reflexión, tras entrar en vigor este viernes la suspensión de ferias y eventos con animales como medida ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y también el endurecimiento de las condiciones de movimiento y bioseguridad del ganado.

La consejera ha recordado que hace un mes se rebajaron las medidas de protección porque el foco estaba centrado en Cataluña y parecía controlada la situación pero ha señalado que se ha decidido volver a incrementar las medidas de prevención, después de que se hayan confirmado nuevos casos en cuatro regiones francesas, "a escasos 90 kilómetros de Euskadi".

Amaia Barredo ha señalado, ante la relativa cercanía de esos focos, se ha optado por aumentar las medidas de control, focalizadas, sobre todo, "en la suspensión de los movimientos y en la bioseguridad de las explotaciones".

Asimismo, Barredo ha defendido la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi, una petición que el Gobierno vasco realizará este lunes en la reunión prevista del Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAP).

La consejera ha explicado que en la última reunión de esta Rasve, Euskadi ya solicitó, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos.

Amaia Barredo ha indicado que ese planteamiento dejaría "sin vacunar a toda la parte más mediterránea y más hacia el oeste". "Bizkaia, por ejemplo, y gran parte de Álava sin vacunar. En Navarra pasaría parecido, toda la parte más hacia el oeste y hacia el sur y en Aragón igual", ha precisado.

La consejera vasca ha afirmado que este nuevo lunes se reúne de nuevo el Rasve y, según ha señalado, les están solicitando, dentro de Gipuzkoa, qué ámbito se quiere vacunar. Según ha precisado, los servicios veterinarios están realizando ahora ese análisis pero defienden que "lo lógico" es que se vacune a toda la cabaña bovina de la comunidad autónoma "para facilitar el manejo, el seguimiento y el control y los movimientos entre las explotaciones de cada una de las comunidades autónomas".

Por ello, este lunes reclamarán en esa reunión que se vacune a toda la comunidad autónoma pero ha indicado que habrá que esperar a lo que ocurra porque existe un "número limitado de vacunas" y no sabe si eso es lo que "está condicionando que el ministerio no abra más la vacunación a toda la comunidad autónoma o es otro aspecto".

Amaia Barredo ha indicado que, en el caso de Gipuzkoa, podrían ser unos 45.000 animales aproximadamente los que podrían vacunarse. Según ha precisado, en la reunión del lunes se analizará esa propuesta que hizo el ministerio de vacunar solo una franja -en la que estaría incluido el territorio guipuzcoano- y "ver si se ciñe a esas áreas o se amplía".

Por otra parte, la consejera ha manifestado que las instituciones vascas están en permanente contacto con el sector, que tiene "vías abiertas de comunicación" con las tres diputaciones.

Ante la suspensión de ferias y eventos con animales, ha señalado que, aunque en estas fechas hay menos eventos de este tipo, al coincidir con las Navidades, todavía había algunas con presencia de ganado. Asimismo, al extenderse hasta finales de febrero, también puede afectar a algunos carnavales que se celebran con animales.

Por otra parte, ha indicado que, por ahora, no se ha hablado de posibles ayudas al sector, porque en Euskadi "no hay focos a día de hoy".

Según ha manifestado, las pérdida podrían venir fundamentalmente si hay algún foco y se tienen que sacrificar animales. En esos supuestos, esas pérdidas son cubiertas, en una parte, por los seguros y también se pueden articular "líneas extraordinarias de ayudas para situaciones de esta envergadura". "Otra cosa es que esto desborde también, aparte de esas líneas de ayudas y haya que entrar a complementarlas", ha remarcado.