Gobierno Vasco pide calma al sector agrario tras el acuerdo UE-Mercosur y promete estar "muy encima" si necesita apoyo

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, ha querido "tranquilizar" al sector agrícola vasco tras el acuerdo entre la UE y Mercosur y ha insistido en el compromiso del Ejecutivo vasco de "estar muy encima si hace falta complementar o apoyar desde otro enfoque" las ayudas económicas europeas previstas para "paliar las posibles afecciones que se pudieran llegar a generar".

En una entrevista a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Barredo ha afirmado que entiende que "hay sectores dentro de la agricultura que se van a ver claramente afectados" por los menores costes de producción de otros países, además de "unas normas también laborales, sanitarias y productivas diferentes".

"El Gobierno lo que se va a comprometer es a estar muy encima, a recoger todos esos informes, a pedirlos, que se cumplan todos estos controles y luego ya valoraremos más adelante si las repercusiones van a requerir de un apoyo económico adicional o no", ha prometido la consejera.

Según ha recordado, su Gobierno "puso encima de la mesa un informe con la posible incidencia en los sectores más afectados" en el momento en el que "arrancan esas voluntades de firmar todos esos acuerdos", en los que se detallaba la "incidencia económica" previsible, y ha expresado que la Comisión Europea ya se comprometió a destinar "unas partidas presupuestarias para paliar las posibles afecciones que se pudieran llegar a generar".

"Y en su caso el Gobierno vasco también estará encima o si hace falta complementarlas o apoyarlas desde otro enfoque. En ese sentido sí que hay que tranquilizar al sector que el Gobierno vasco está encima y va a seguir estando", ha insistido.

CASO DE SCRAPIE EN ZESTOA

En otro orden de cosas, ha confirmado el caso detectado de scrapie en una oveja en Zestoa y, tras decir que ha sido "un año muy intenso en enfermedades" aunque Euskadi "ha estado bastante indemne", ha defendido que ello "demuestra que las inspecciones y el seguimiento son muy intensos y hay un trabajo por parte de los productores muy bueno en todo lo que es el control sanitario".

Según ha detallado la consejera, en cuanto al caso de scrapie, se trata de "un foco de 20 animales, con uno muerto, y el resto está llevando un seguimiento".

Sobre la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, ha explicado que se espera desde el Gobierno central den "una respuesta rápida", que ha precisado "seguramente" venga la semana que viene, respecto a la petición del Ejecutivo vasco de extender la vacunación a todo el territorio vasco.

"Y en principio vamos a seguir trabajando e insistiendo en que se vacune toda la comunidad autónoma para también facilitar todos los movimientos de animales", ha añadido Barredo.

Por otra parte, ha aclarado que "parte de la flota vasca" no se va a sumar a la movilización nacional convocada en el sector pesquero con motivo de la nueva normativa europea en el ámbito de entradas de barcos y embarcaciones a puertos.

"Son movilizaciones que vienen fruto de un marco que exige que se comunique cuatro días antes, de cara a que la Administración controle o inspeccione con una mayor facilidad las capturas", ha aclarado, para añadir que "en Euskadi tenemos un sector responsable en general y que cumple las normativas".

"Los sectores que no han ido dando esos pasos los tienen que dar ahora de manera inmediata, pues se están revelando, se están manifestando", ha apuntado.