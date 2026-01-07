El Gobierno Vasco pide una respuesta unitaria e "importante" de Europa ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Archivo - María Ubarretxena - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VITORIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha expresado su "preocupación" ante los últimos movimientos y advertencias del Gobierno de EEUU en el ámbito internacional, y ha considerado que "Europa debería tener una sola e importante voz" frente a las amenazas del Gobierno de Donald Trump sobre un eventual uso de la fuerza para anexionar Groenlandia a Estados Unidos.

Ubarretxena, en una entrevista en ETB1, recogida por Europa Press, ha recordado que el Lehendakari, Imanol Pradales, ya solicitó recientemente que se respete la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional tras la intervención de EEUU en Venezuela.

"Parece que estamos ante la ley del más fuerte", se ha lamentado, tras lo que ha criticado que en la intervención de EEUU en Venezuela "parece que no se han respetado" las normas establecidas por la ONU.

Maria Ubarretxena ha subrayado que el presidente de EEUU, Donald Trump, es una persona "muy inestable", dado que "un día toma unas decisiones" y poco después puede tomar "otras". En este contexto, ha subrayado que el Gobierno Vasco seguirá actuando con "prudencia".

VASCOS DETENIDOS

Además, ha explicado que el Ejecutivo está en contacto con la diáspora vasca en Venezuela, un país en el que, según ha recordado, hay dos ciudadanos de Euskadi que permanecen detenidos desde finales de 2024: José María Basoa y Andrés Martínez Adasme.

La portavoz del Gobierno Vasco ha denunciado que ambas personas siguen arrestadas "sin garantías judiciales", y ha expresado su "preocupación" ante este proceso. A su vez, ha manifestado que "debería hacerse una transición ordenada hacia la democracia" en Venezuela, si bien ha considerado que "no parece" que esto vaya a ocurrir.

Por otra parte, respecto a las amenazas del Gobierno de Trump sobre un eventual uso de la fuerza para anexionar Groenlandia a EEUU, ha afirmado que "Europa debería tener una sola e importante voz" para demostrar cierto "peso" en el ámbito internacional.