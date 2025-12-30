El Gobierno Vasco pide a Sánchez que "ponga orden" ante quienes "obstaculizan" las transferencias acordadas con Euskadi

Archivo - Maria Ubarretxena - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha pedido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "ponga orden en su casa", ya que no es comprensible que la actitud de ciertos secretarios de Estado que parecen "mandar más" que los ministros esté "obstaculizando" el cumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre las competencias estatutarias pendientes de transferir a Euskadi.

Ubarretxena, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, ha expresado su "sorpresa y disgusto" por el hecho de que, finalmente, no se haya efectuado en el plazo previsto el traspaso a Euskadi de las cinco competencias estatutarias que, según lo acordado inicialmente con el Ejecutivo central, debería haberse llevado a cabo antes de 2026.

Estas cinco transferencias se refieren a las competencias sobre salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y las prestaciones de desempleo.

Maria Ubarretxena ha lamentado que después de la "dinámica de negociación y de acuerdos" entre ambos gobiernos, "en el último momento" se hayan planteado, por parte del Ejecutivo central, "pegas y dificultades" para efectuar estos traspasos en los términos inicialmente pactados.

La portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Autogobierno ha atribuido esta actitud del Gobierno de España a los "miedos de última hora" que han podido surgir en algunos ámbitos del Ejecutivo central, especialmente por el hecho de que la ejecución de estas transferencias situaría a Euskadi como la primera comunidad autónoma del Estado en asumir la competencias sobre las prestaciones por desempleo y sobre determinados ámbitos relacionados con la Seguridad Social.

No obstante, ha subrayado que los acuerdos "están para cumplirse", y que también se ha de garantizar que los traspasos respetan el "espíritu" de lo pactado. En este sentido, ha mostrado su esperanza de que el próximo 16 de enero, fecha a la que se ha aplazado la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que inicialmente iba a haberse celebrado en diciembre, "se cumpla lo acordado y se materialicen las transferencias".

"NO QUIEREN SOLTAR LAS TRANSFERENCIAS"

De esa forma, ha expresado su confianza en que finalmente se puedan superar los "miedos" que existen en los ámbitos más "centralistas" de ciertos técnicos y funcionarios "que no quieren soltar estas transferencias pese a que están recogidas" en el Estatuto de Gernika de 1979.

"Pedimos al presidente del Gobierno que ponga orden en su casa", ha afirmado Ubarretxena, que ha apuntado que no entiende cómo es posible que determinados estamentos técnicos de la Administración central "manden más" que los ministros.

La portavoz del Gobierno Vasco ha informado de que el Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no es comprensible "que la actitud de un secretario de Estado esté obstaculizando un tema tan importante". Además, ha recordado que el acuerdo para ejecutar estas cinco transferencias fue firmado por el propio Sánchez, por lo que es el propio presidente el que "debe hacer cumplir" lo pactado.

RESPETAR EL "ESPÍRITU" DE LO PACTADO

"Esperemos que sea así y que el día 16 se materialicen esas transferencias en la Comisión Mixta", ha añadido. En todo caso, ha advertido de que si lo que plantea el Ejecutivo central en esa reunión no respeta "el espíritu" del acuerdo inicial para ejecutar estos traspasos, el Gobierno Vasco "no firmará nada".

Respecto a las consecuencias que pueda tener un eventual desacuerdo sobre estas transferencias en la reunión del día 16, Ubarretxena ha recordado que Pradales ya anunció hace unos días en el Parlamento Vasco que a finales de enero realizaría un balance de la "relación" con el Gobierno central y del grado de cumplimiento del los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado, además, que "pronto" deberá celebrarse una nueva reunión bilateral entre Sánchez y Pradales, dado que ambas partes acordaron mantener un encuentro de este tipo cada seis meses.

Maria Ubarretxena también ha precisado que, al margen de las cinco transferencias que se prevé cerrar el 16 de enero, ambos gobiernos siguen negociando para el traspaso de otras diez competencias, lo que permitiría "completar" el desarrollo del Estatuto de Gernika.

En este sentido, y en referencia a las dificultades por las que atraviesa el Gobierno de PSOE y Sumar para sacar adelante sus iniciativas por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, ha reiterado que "mientras haya un gobierno", el Ejecutivo vasco "seguirá trabajando" para lograr las competencias estatutarias pendientes.

"ATMÓSFERA INSOPORTABLE"

Ubarretxena ha subrayado que, pese a las dudas sobre la continuidad del Gobierno del PSOE y Sumar, han estado "de boca en boca" en muchas ocasiones, lo cierto es que "pasan los meses y el presidente sigue adelante". En toco caso, ha afirmado que la situación que se vive en la política española es "lamentable", y ha mostrado su deseo de que la "atmósfera insoportable" que se vive en el Congreso de los Diputados "no llegue nunca" a las instituciones vascas.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha reconocido, no obstante, que por parte de ciertas formaciones se han hecho y se continuará haciendo "intentos" de trasladar esta situación a Euskadi.

En este sentido, y en referencia a las advertencias del presidente del PP vasco sobre el "exterminio político" de EH Bildu, ha recordado que el Lehendakari ya denunció que "ese no era el camino" adecuado para el debate político, por lo que ha mostrado su deseo de que "se baje el tono" de este tipo de afirmaciones.

En todo caso, ha lamentado que tanto De Andrés como el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano --que ha acusado a PNV de "blanquear" al PP por la falta de una condena "firme" de las palabras del dirigente 'popular'--, están tratando de "polarizar" el debate político y de generar "crispación".