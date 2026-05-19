Gobierno Vasco pide "sosiego" ante el debate sobre que Euskadi acoja el Mundial y respeto a la decisión institucional

Archivo - Estadio de San Mamés, en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha pedido "tranquilidad y sosiego" ante el debate que se ha abierto sobre que la conveniencia de que Euskadi acoja el Mundial de fútbol de 2030 y ha reclamado respeto a la decisión de las instituciones involucradas. Además, ha destacado las "implicaciones económicas y logísticas" que supone un evento de estas características y ha rechazado que las dudas estén motivadas por que España pueda jugar en Bilbao o en Donostia-San Sebastián.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, afirmó este pasado lunes que realizan "una profunda reflexión" sobre la conveniencia de que el estadio de San Mamés sea una de las sedes de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, después de que la pasada semana el alcalde donostiarra, Jon Insausti, pusiera en duda que la capital guipuzcoana deba ser una de las sedes del mundial de fútbol.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena, ha señalado que "una decisión de esta trascendencia no puede despacharse con un sí o un no" porque "hay que hacer valoraciones distintas", ya que un evento de estas características "tiene muchas implicaciones económicas, logísticas, técnicas, de seguridad, y también de la afección del día a día de la ciudadanía que vive en estas ciudades".

"Por eso, entendemos que las instituciones directamente implicadas, en este caso las diputaciones y los ayuntamientos, estén en una fase de valoración y de reflexión", ha dicho.

LA DECISIÓN DE LA FIFA

En todo caso, ha recordado que "la última palabra la tendrá la FIFA y que esta decisión no vendrá antes de enero de 2027". "Por tanto, todavía quedan siete meses y queremos transmitir también tranquilidad", ha subrayado.

Preguntada por si al Gobierno Vasco le parece positivo para Euskadi que el Mundial se celebre en Euskadi, ha remarcado que todas las instituciones de Euskadi "apoyaron la candidatura" y ahora diputaciones y ayuntamientos involucrados, viendo las condiciones que ha puesto la FIFA, están en un periodo de reflexión.

"Vamos a respetar ese periodo de reflexión que nos parece pertinente y, como digo, hasta enero del 2027 no se va a tomar la decisión, por lo tanto, tranquilidad", ha insistido.

Ubarretxena ha rechazado que las dudas sobre que Bilbao y Donostia-San Sebastián puedan ser sedes del Mundial estén motivadas por que España pueda jugar en Euskadi. "En el momento en el que las ciudades optan a la candidatura saben y sabemos que podemos recibir la visita de cualquier tipo de selección, desde el principio", ha asegurado, para reclamar de nuevo "sosiego" y dejar que las instituciones "realicen una reflexión que parece pertinente".

Tras subrayar que no conoce el detalle "exhaustivo" de las exigencias de la FIFA, ha dicho que no se ha hablado en el Consejo de Gobierno de la postura de los socialistas que en Bizkaia han pedido que se mantenga la candidatura de Bilbao como sede del mundial.