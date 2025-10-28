Gobierno vasco pidió explicaciones a Jainaga tras su imputación y será "exigente" pero cauteloso sin "juicios paralelos"

Archivo - El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, interviene durante el acto de entrega del premio ‘Joxe Mari Korta 2025’, en el Palacio Miramar, a 10 de julio de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha pedido explicaciones al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, tras su imputación por parte de la Audiencia Nacional y ha indicado que serán "exigentes" pero también "cautelosos" y sin realizar juicios paralelos. En todo caso, ha querido desligar este proceso de la operación Talgo, que "sigue adelante".

La portavoz del Ejecutivo, Maria Ubarretxena, ha sido preguntada, tras la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno por la decisión de la AN de investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jaianaga, por la presunta venta de acero sin autorización a Israel

Ubarretxena ha manifestado que hay que "desligar" la operación de Talgo, en la que participan Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Kutxa, de la imputación de Jainaga porque son dos cosas "diferentes".

La portavoz del Gobierno vasco ha indicado que siempre han defendido y van a seguir defendiendo la operación de entrada en Talgo porque "se trata de un proyecto de país, de arraigo industrial de una empresa, con numerosos puestos de trabajo y una apuesta de futuro de industria". "Por tanto, la operación Talgo sigue adelante", ha remarcado.

En relación a la decisión de la Audiencia Nacional, ha mostrado todo su respeto a este proceso y ha indicado que no van a hacer "juicios paralelos". "Vamos a ser exigentes pero también vamos a ser cautelosos y vamos a ver qué sale del proceso", ha añadido.

Ubarretxena ha explicado que ha tenido conocimiento de este tema la semana pasada a través de los medios de comunicación y ha asegurado que hay que ser "respetuosos y cautelosos".

Tras reclamar la presunción de inocencia para Jainaga, ha señalado que, una vez conocida la investigación de la Audiencia Nacional, le corresponde a Jainaga "dar las explicaciones oportunas".

Según ha detallado, el Gobierno, nada más ser conocedor de esta situación, se puso en contacto con el señor Jainaga y le solicitaron "también las explicaciones oportunas". Ubarretxena ha asegurado que el presidente de Sidenor se ha mostrado dispuesto a dar las explicaciones necesarias tanto a la Audiencia Nacional como al Gobierno.

La portavoz del Gobierno vasco ha indicado que tienen constancia de que Jainaga está preparando su defensa con su equipo. "Y esperamos tener las aclaraciones y explicaciones en breve. Como decía, somos exigentes, pero a la vez tenemos que ser prudentes y no vamos a caer en juicios previos ni vamos a realizar juicios paralelos hasta que el señor Jainaga dé las explicaciones oportunas", ha apuntado.

Ubarretxena no ha querido ofrecer más detalles sobre el contacto mantenido con Jainaga y se ha limitado a mostrar el "total respeto" del Gobierno al proceso de la Audiencia Nacional.