El Gobierno Vasco plantea a la Comisión Europea las prioridades de Euskadi en cohesión social, empleo e inclusión

Representantes de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea se encuentran de visita en Euskadi - IREKIA

VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha planteado las prioridades de Euskadi en cohesión social, empleo e inclusión a una delegación de la Comisión Europea que se encuentra de visita en Euskadi, a la que ha reiterado su demanda de una política de cohesión "sólida, basada en la gobernanza multinivel y en una participación efectiva de las regiones".

Representantes de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea se encuentran de visita en Euskadi en el marco del Comité de Seguimiento y de la Reunión Anual de Rendimiento del Programa FSE+, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Política Económica y Cohesión Europea, ha mantenido este martes varias reuniones de trabajo con miembros de esta delegación para trasladar una visión conjunta de las políticas públicas que impulsa Euskadi en el ámbito social y económico.

Las reuniones, promovidas y coordinadas por la directora de Política Económica y Cohesión Europea, Itziar Fernández, han permitido presentar ante la Comisión Europea las principales prioridades estratégicas del Gobierno Vasco y compartir experiencias sobre algunos de los grandes desafíos que afrontan actualmente las regiones europeas, como el acceso al empleo de calidad, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la disponibilidad de talento, el envejecimiento de la población, o el equilibrio territorial.

Esta iniciativa forma parte del proceso que la Comisión Europea está desarrollando en distintas comunidades autónomas para profundizar en el conocimiento de las realidades territoriales y recoger aportaciones que contribuyan a la definición de las futuras políticas e instrumentos financieros de la Unión Europea.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha aprovechado la ocasión para trasladar de forma directa su experiencia y su visión sobre los retos sociales, laborales y demográficos que marcarán la agenda europea en los próximos años.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En los encuentros han participado representantes de diferentes departamentos del Ejecutivo vasco. Por parte de Lehendakaritza, el director de Innovación Social y Agenda 2030, Asier Aranbarri, ha explicado las principales líneas de trabajo vinculadas a la innovación social, la participación democrática y la transformación social.

Desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, la viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, y el viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, han expuesto cuestiones relacionadas con el mercado laboral, la inclusión activa, la integración de las personas migrantes, la disponibilidad de talento y la competitividad económica.

En representación del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el viceconsejero de Bienestar Social, Ivan Larraza, y el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, han presentado las políticas impulsadas por Euskadi para hacer frente al envejecimiento de la población, el reto demográfico, el fortalecimiento de los servicios sociales y la atención a las personas más vulnerables.

La ronda de reuniones ha permitido ofrecer a la Comisión Europea una imagen de la acción del Gobierno Vasco en ámbitos estrechamente ligados a la cohesión económica y social.

El Gobierno Vasco ha reafirmado su compromiso con un nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 "que mantenga una política de cohesión sólida, basada en la gobernanza multinivel y en una participación efectiva de las regiones en la definición y ejecución de las políticas europeas".