El Gobierno Vasco presenta en Tabakalera la campaña de URA 'Eskerrik asko, Ur-Lagunak'

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, y el director general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López Etxebarria, han presentado este jueves en la sala Z de Tabakalera de San Sebastián la campaña promovida por la Agencia Vasca del Agua-URA 'Eskerrik asko, Ur-lagunak', que se emitirá del 22 de septiembre al 3 de octubre.

Bilbao ha explicado que se trata de "una campaña de sensibilización ciudadana que nace con la vocación para recordarnos algo fundamental: que el agua es vida, y que cuidarla es tarea de todas y todos".

"La gestión del agua es una prioridad en esta legislatura, hemos asumido compromisos claros para proteger este bien preciado y frágil, y esta campaña es una herramienta más para seguir consolidando esa cultura del agua en Euskadi", ha dicho, para invitar a la complicidad de la ciudadanía, de las administraciones, de las empresas, de las asociaciones porque "solo con alianzas sólidas podremos garantizar que las generaciones futuras sigan disfrutando de ríos limpios, de costas vivas, de humedales sanos".

El objetivo de la campaña es informativo y de sensibilización para alinear esfuerzos y recursos en el cuidado de un bien que "no entiende de fronteras administrativas". Es un alegato para compartir -más allá de las divisiones competenciales, cada quién desde su área de actividad- la visión de que la protección del agua es "un motivo de orgullo colectivo. El despliegue de la campaña abarcará televisión, prensa, medios exteriores, medios digitales, redes sociales y una web propia", ha agregado.

Por su parte, el director general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López Etxebarria, ha destacado "que URA busca poner en valor y reconocer a todas las personas, colectivos, especies y organismos que cuidan del agua, porque el agua no se conserva sola, lo hacen quienes la respetan, quienes la usan con conciencia, quienes la devuelven limpia".

"Esta campaña, por tanto, no es solo comunicación: es una llamada a la corresponsabilidad, porque la causa de la preservación del agua es la causa de todas y todos sin excepción. De ahí que se haya apostado por una campaña de bella factura con la que se busca emocionar y motivar en el cuidado conjunto de las aguas de nuestro país", ha agregado.

Cada pieza de la campaña -spots, gráfica, originales de prensa, música, dirección artística- se ha concebido para mostrar "la belleza del agua, sus escenarios, sus personajes, paisajes sublimes, gestos humanos sutiles, fauna y flora autóctonas...", han concluido.