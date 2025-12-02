El Gobierno Vasco prevé realizar 435 contratos públicos por más de 1.500 millones de euros el próximo año

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el 'Plan Anual de Contratación de la Administración General de la CAE' para 2026, que contempla una previsión de 435 contratos, con un valor estimado de 1.503 millones de euros. Este plan recoge la programación de los diferentes departamentos en cuanto a su actividad de contratación pública para el próximo año, dando cuenta de, al menos, los contratos sujetos a regulación armonizada.

Con carácter general, se trata de contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios de valor estimado igual o superior a 5.538.000 euros, y los contratos de suministro o de servicios de valor estimado igual o superior a 143.000 euros.

La Ley de Contratos del Sector Público señala que será obligación de las entidades del sector público programar la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio que, al menos, recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

Con el fin de dar cumplimiento a esta previsión y así, programar la actividad de contratación pública que se desarrollará a lo largo del ejercicio 2026, las normas técnicas para el Proyecto de Presupuesto 2026 previeron la obligación de que cada departamento de la Administración General rellenase la plantilla correspondiente. Una vez recabadas estas fichas, se ha abordado la elaboración de este Plan Anual de Contratación.