El Gobierno Vasco prohibirá la circulación de vehículos pesados el 12 de agosto con motivo del eclipse solar

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BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco prohibirá la circulación de los vehículos pesados de más de 7.500 kilogramos por toda la red viaria de Euskadi el próximo 12 de agosto, con motivo del eclipse solar y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico ante el incremento de desplazamientos previsto para ese día, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, estará vigente desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del miércoles 12 de agosto y afectará a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada que circulen por las carreteras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Quedan excluidos de esta restricción los autobuses y autocares, así como los vehículos que ya están exentos de las limitaciones de circulación previstas con carácter general para 2026, entre ellos aquellos destinados a la prestación de servicios esenciales.

La restricción se ha adoptado ante la previsión de un incremento significativo en el número de desplazamientos que tendrá lugar ese día con motivo del eclipse solar, un fenómeno excepcional que podría concentrar un elevado volumen de tráfico en las carreteras vascas. Con esta medida, se pretende minimizar las afecciones a la circulación y reforzar la seguridad de todas las personas usuarias de la red viaria.

La resolución contempla, además, que la Dirección de Tráfico podrá levantar excepcionalmente las restricciones si las condiciones de circulación así lo aconsejan. En ese caso, la decisión se comunicará a través de la página web de la Dirección de Tráfico y a las principales asociaciones de transportistas.

Asimismo, la Ertzaintza podrá adoptar medidas adicionales de regulación cuando resulte necesario para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.