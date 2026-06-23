El Gobierno Vasco promoverá con 700.000 euros la participación de deportistas en competiciones

Archivo - Un nadador federado entrena - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará 700.000 euros a fomentar la participación de deportistas en competiciones oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta, y ligas estatales de mujeres en deportes de equipo y de categoría absoluta que se realicen o inicien en el año 2026.

Según el acuerdo del Consejo de Gobierno, de los 700.000 euros, 420.000 se dedicarán a la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta. Los 280.000 euros restantes, se destinarán a la participación en ligas estatales de mujeres de deportes de equipo.

Los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades que deseen presentarse a esta convocatoria deberán estar incluidos en el calendario oficial de una federación internacional, federación europea o liga profesional internacional.

Además, las ligas estatales femeninas serán las de máximo nivel incluidas en el calendario oficial de la federación de categoría absoluta o liga profesional.

Mediante esta convocatoria el Gobierno Vasco quiere destacar "la importancia que tiene el fomento de las actividades dirigidas a la participación en competiciones deportivas internacionales como elemento básico para lograr la presencia del deporte vasco en el ámbito internacional y como estímulo para la práctica deportiva general".

Esta línea de subvenciones también refleja "la importancia del deporte femenino", mediante el fomento de la participación en competiciones femeninas de máximo nivel de equipos vascos, "sirviendo además como estímulo para la práctica general del deporte".

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En la convocatoria del año 2025 se apoyaron un total de 33 clubes, asociaciones deportivas y entidades vascas, 25 en la línea de competiciones internacionales y ocho en la línea de deportes de equipo femenino.