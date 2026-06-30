Gobierno Vasco pide a la EHU ampliar provisionalmente plazas para que ningún alumno de la PAU salga perjudicado

VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha planteado que la universidad pública vasca, EHU, amplíe provisionalmente las plazas universitarias para que ningún alumno salga "perjudicado", después de los autos de cinco juzgados de lo Contencioso-administrativo de Bilbao que ordenan a la entidad universitaria que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Las resoluciones judiciales explican que, entre otras cuestiones, se ha podido "quebrar el deber de garantizar el anonimato del alumnado y del centro" del que provenían. En todo caso, es una medida cautelar y, en caso de la sentencia sea desfavorable a los estudiantes que han demandado, se quedarían sin la plaza a la que han accedido si no les da la nota.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha señalado que no han tenido acceso a los autos judiciales y, por lo tanto, no han podido analizar formalmente el contenido, pero desde "la prudencia" ha recordado, precisamente, que no se tratan de sentencias que entren en el fondo del asunto, sino de decisiones judiciales que adoptan medidas cautelares.

"En todo caso, sí creemos que es una decisión de ciertas características que puede abrir un precedente y que genera, además, un escenario de inseguridad jurídica que preocupa especialmente entre alumnado en un momento clave, sensible de acceso a la universidad. Entendemos el malestar de estos estudiantes y de las familias que han decidido acudir a los tribunales", ha apuntado.

No obstante, ha dicho que también comprenden "la inquietud de aquellos estudiantes que pueden verse ahora afectados por la aplicación de estas medidas cautelares".

AMPLIAR LAS PLAZAS

Por todo ello, el Gobierno vasco lo que le plantea a EHU es que valore una ampliación provisional de las plazas para que se preserve el principio de igualdad, y se garantice que ningún alumno o alumna resulte perjudicado o quede desprotegido como consecuencia de esta situación", ha afirmado.

Además, ha precisado que próximamente la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el rector de la Universidad, Joxerramon Bengoetxea. Este encuentro se podría producir el próximo lunes.

(Habrá ampliación)