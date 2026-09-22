Gobierno Vasco publicará sus propios datos de inversión extranjera porque "no le convencen" los que aporta el Ministerio

Archivo - El consejero de Industria, Mikel Jauregi - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha afirmado que "no le convence" la metodología empleada en los informes sobre inversión extranjera que realiza el Ministerio de Economía, por lo que a partir de ahora su departamento publicará sus propias cifras "al mismo tiempo" que las del Ejecutivo central, para que unos y otros datos "se puedan comparar".

Jauregi, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a los datos sobre inversión extranjera publicados por la Secretaria de Estado de Comercio, que reflejan una caída del 67% en las inversiones realizadas en Euskadi procedentes de otros países en el primer semestre de este año.

El consejero ha afirmado que "todo lo que no sea traer inversión a Euskadi es malo", y ha subrayado que el Gobierno Vasco está "obsesionado" con atraer capital de otros países para inversiones "estratégicas" en la comunidad autónoma. Además, ha dicho que aunque esto es algo que "no ha ocurrido" hasta ahora, el Ejecutivo "sigue intentando y dándolo todo".

En todo caso, ha manifestado que los datos del referido informe de la Secretaría de Estado "son curiosos", porque consideran como inversiones lo que no son más que cambios de propiedad, que --en realidad-- pueden implicar un "desarraigo" de empresas.

Esto --según ha destacado-- es algo que no le "convence", ya que "hay que mirar los números de una manera adecuada". "Hay que medir las inversiones de empresas extranjeras que ya están ubicadas en Euskadi y que hacen inversiones en Euskadi para ampliar sus capacidades productivas. Eso es lo que nos gustaría ver", ha indicado.

Además, ha explicado que este estudio "no contabiliza" los 500 millones de inversión que la empresa Multiverse Computing va a llevar a cabo en el País Vasco.

Según ha expresado, no está "muy de acuerdo" con la metodología empleada en el informe de la Secretaría de Estado, por lo que a partir de ahora, el Gobierno Vasco publicará sus propios datos, dado que "reflejan más" sus "prioridades".

Por último, ha anunciado que estas cifras se publicarán "al mismo tiempo" que las de la Secretaría de Estado "para que todos podamos comparar".