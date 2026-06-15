El Gobierno vasco recibe al ministro de Trabajo de Taiwán para compartir las soluciones basadas en IA de Osalan

Encuentro con una delegación del Gobierno de Taiwán - IREKIA

VITORIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha recibido este lunes en Bilbao al ministro de Trabajo de Taiwán, Sun-Han Hung, en el marco de un intercambio institucional promovido por una delegación taiwanesa que visita Euskadi para conocer las soluciones basadas en inteligencia artificial desarrolladas por Osalan orientadas a la prevención y reducción de riesgos laborales.

Según ha informado el Gobierno vasco, la reunión ha tenido lugar en las oficinas de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con la participación de su director ejecutivo, William Cockburn.

La delegación taiwanesa ha estado integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, el Centro de Tecnología de Seguridad y Salud, y las Oficinas de Representación de Taipéi en España y en la Unión Europea y Bélgica; mientras que por parte del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, además de la viceconsejera Elena Pérez Barredo, han participado la directora general de Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Lourdes Iscar, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González.

Durante su intervención, Pérez Barredo ha subrayado el interés del Ejecutivo vasco por fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio con Taiwán en ámbitos estratégicos vinculados al empleo y la prevención laboral, y ha destacado que, para el Gobierno Vasco, "la seguridad y salud laboral constituyen un compromiso esencial vinculado al trabajo digno, la calidad del empleo y el bienestar de las personas trabajadoras".

En este sentido, ha defendido que la prevención de riesgos laborales "no es únicamente una obligación normativa, sino una política pública estratégica que refleja el tipo de sociedad y de economía que queremos construir".

También ha incidido en el contexto de transformación que atraviesa actualmente el mundo del trabajo "marcado por procesos como la digitalización, la automatización, la transición industrial y tecnológica o los cambios demográficos", cambios que generan nuevas oportunidades "pero también riesgos emergentes que exigen respuestas innovadoras y una mayor cooperación internacional".

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el análisis de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada a la prevención de riesgos laborales, donde la viceconsejera ha explicado a la delegación taiwanesa distintas soluciones impulsadas por Osalan orientadas a anticipar riesgos, mejorar los sistemas de vigilancia y reforzar la toma de decisiones preventivas.

Al mismo tiempo, ha defendido que el desarrollo tecnológico debe situar siempre a las personas en el centro, incorporando criterios éticos, transparencia y confianza.

"Desde el Gobierno Vasco queremos seguir siendo un socio abierto al aprendizaje mutuo y a la cooperación internacional en ámbitos estratégicos como la seguridad y salud en el trabajo", ha trasladado.