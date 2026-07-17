Gobierno Vasco recibe las propuestas del Estado sobre Seguridad Social y Puertos, que ahora analiza

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BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha recibido este viernes las propuestas del Ejecutivo del Estado sobre las traspasos de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general, que están siendo analizadas por el gabinete de Imanol Pradales.

Fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno han informado de que la documentación ha llegado a sus manos a primera hora de esta tarde, aunque todavía se encuentran estudiándola, por lo que no han podido valorarla por el momento.

Estas propuestas han sido trasladadas este viernes por el Gobierno de España al de Euskadi después de que hace unos días el Lehendakari, Imanol Pradales, advirtiera a Pedro Sánchez de que no acudirá a la próxima reunión de la Comisión Bilateral, en principio comprometida para este mes, si no hay "ningún contenido político" sobre la mesa. "Si no es así, la Comisión Bilateral no se celebrará", aseguró.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, encargada de las negociaciones de las transferencias, afirmó el pasado día 14 que el Ejecutivo vasco seguía hablando con los ministerios "todos los días, como no puede ser de otra manera". "A trabajo no nos gana nadie, no tiramos la toalla, y vamos a seguir insistiendo y perseverando", aseguró.

Además, adelantó que hoy recibirían "nuevas propuestas sobre estas materias" y, en línea con lo afirmado por Pradales, manifestó que no tenía sentido realizar una reunión bilateral de cooperación en la que "no haya contenido ni acuerdos de calado". "Estamos trabajando como siempre contra reloj para que se pueda dar", añadió.

Ubarretxena recordó que la pasada semana el Gobierno Vasco reclamó "contrapropuestas o matizaciones" a sus propuestas por parte del Gobierno de España, si es que estas "no habían gustado".