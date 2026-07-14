Gobierno Vasco recibirá este viernes nuevas propuestas del Ejecutivo central sobre Seguridad Social y Puertos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco recibirá este próximo viernes, 17 de julio, nuevas propuestas o contrapropuestas del Ejecutivo central sobre las traspasos de materias vinculadas a la Seguridad Social y los puertos de interés general. Según ha afirmado la portavoz del Gobierno autonómico, María Ubarretxena, su Ejecutivo habla con los ministerios "todos los días" y trabaja contrarreloj para celebrar la comisión bilateral este mes.

Ubarretxena se ha pronunciado de esta forma después de que este pasado fin de semana, el Lehendakari, Imanol Pradales, advirtiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no acudirá a la próxima reunión de la Comisión Bilateral si no hay "ningún contenido político" sobre la mesa. "Si no es así, la Comisión Bilateral no se celebrará", aseguró.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz ha afirmado que el Ejecutivo vasco sigue hablando con los ministerios "todos los días, como no puede ser de otra manera". "Como ya adelantamos, a trabajo no nos gana nadie, no tiramos la toalla y nosotros y nosotras vamos a seguir insistiendo y perseverando", ha dicho.

Además, ha adelantado que, por las últimas comunicaciones, conocen que este próximo viernes, el Gobierno vasco recibirá "nuevas propuestas sobre estas materias", o que no tenían hasta ahora. "El viernes, cuando las recibamos, las podremos valorar", ha señalado.

Según Ubarretxena, tal y como ha manifestado el Lehendakari, "no tiene sentido realizar una reunión bilateral de cooperación donde no haya contenido ni acuerdos de calado". "Por tanto, bueno, pues estamos trabajando como siempre a contrarreloj para que se pueda dar (la reunión bilateral)", ha añadido.

Ha recordado que la pasada semana, el Gobierno Vasco pidió "contrapropuestas o matizaciones" a sus propuestas por parte del Gobierno de España, si es que estas "no habían gustado". "Nos han dicho que eso va a llegar este viernes. Vamos a confiar que así sea y veremos qué es lo que llega", ha puntualizado.

María Ubarretxena ha asegurado que las propuestas trasladadas al Ejecutivo centrar "son de sobra conocidas por el equipo de Gobierno", incluidos los consejeros socialistas. "Las negociaciones son de Gobierno de Euskadi a Gobierno de España, y por supuesto que son conocidas y acordadas por los miembros del Gobierno de Immanuel Pradales, de ambos partidos", ha añadido.

Respecto a la fecha límite para celebrar la reunión bilateral, ha recordado que el presidente Pedro Sánchez y el Lehendakari "convinieron que se debía celebrar antes de agosto". "Esa es nuestra fecha límite y con esa fecha límite estamos trabajando", ha concluido.