Entrega de los Reconocimientos Kontzilia 2026 en Bilbao - IREKIA

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 empresas y entidades de Euskadi han recibido este martes los Reconocimientos Kontzilia 2026, impulsados por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, en colaboración con EUSKALIT. Las distinciones acreditan el grado de integración de la conciliación en la organización del trabajo y reconocen a aquellas entidades que han incorporado la corresponsabilidad a sus modelos de gestión.

La entrega, celebrada en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, ha estado presidida por la consejera Nerea Melgosa, junto al presidente de EUSKALIT, Roberto Gil. El encuentro ha reunido a representantes de empresas industriales, organizaciones de servicios y entidades de diferentes ámbitos de actividad para compartir experiencias sobre conciliación y analizar su relación con el bienestar de las plantillas y la competitividad empresarial.

Los reconocimientos suponen un paso más en una iniciativa que comenzó con una experiencia piloto en la que participaron doce empresas. El sistema se ha consolidado como una herramienta de evaluación que permite medir hasta qué punto las organizaciones han incorporado la conciliación a su funcionamiento cotidiano, más allá de la existencia de medidas aisladas.

Para ello, los Reconocimientos Kontzilia establecen cuatro niveles -Urdina, Brontzea, Zilarra y Urrea- que reflejan distintos grados de desarrollo de las políticas de conciliación. Se trata de un procedimiento voluntario, progresivo y no competitivo, basado en la evaluación de la gestión de cada organización y en su capacidad de mejora continua.

El impulso de estas políticas responde a una realidad que continúa condicionando la vida de miles de hogares. Según la Encuesta sobre la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal de Eustat correspondiente a 2025, el 29,6% de las personas ocupadas declara tener grandes dificultades para compatibilizar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas, mientras que el 36,7% encuentra dificultades importantes para atender a familiares dependientes.

La desigual distribución de las responsabilidades familiares también persiste. Las mujeres ocupadas con hijos e hijas menores de 15 años dedican, de media, 1,3 horas diarias más que los hombres al cuidado de menores, una diferencia que evidencia que la conciliación continúa teniendo una dimensión de género.

Durante su intervención, Nerea Melgosa ha insistido en la necesidad de abordar esta realidad desde una responsabilidad compartida entre las instituciones, las empresas y las propias plantillas.

"En Euskadi, cuando hablamos de conciliación, estamos hablando de un cambio cultural y en él es necesario ir todos y todas de la mano", ha señalado la consejera, quien ha defendido que la incorporación de planes de conciliación no solo contribuye a mejorar el clima laboral y el compromiso de las personas trabajadoras, sino que también puede reforzar la competitividad y favorecer el bienestar de las familias.

En este sentido, Melgosa ha subrayado que el compromiso de las empresas y cooperativas reconocidas trasciende el ámbito estrictamente laboral. La posibilidad de organizar mejor los tiempos de trabajo y las responsabilidades familiares repercute en la crianza, los cuidados, las relaciones personales y la calidad de vida.

La entrega de los reconocimientos llega en un año especialmente significativo para Kontzilia. La comunidad de empresas y cooperativas comprometidas con la conciliación ha cumplido su décimo aniversario, con una trayectoria que refleja el creciente interés del tejido empresarial vasco por esta materia.

De las tres organizaciones que participaron en sus comienzos, la Comunidad Kontzilia ha pasado a contar con 47 empresas y cooperativas, según los datos presentados el pasado mes de octubre. En 2025 se incorporaron seis nuevas entidades y otras seis este 2026.

La comunidad reúne organizaciones de distintos tamaños y sectores, desde la industria y la construcción hasta la educación, los servicios y el Tercer Sector Social. Además de facilitar el intercambio de experiencias, ofrece asesoramiento y recursos para incorporar la conciliación a la gestión empresarial.

Esta labor se complementa con el programa de ayudas del Gobierno Vasco destinado a la elaboración de diagnósticos y planes de conciliación. En 2026, esta línea ha contado con 420.000 euros, con subvenciones que pueden cubrir hasta el 70% del coste de los proyectos. Según los datos facilitados por el Departamento en octubre, más de 120 empresas habían solicitado ya estas ayudas.

El Ejecutivo trabaja, además, en la creación de una Cátedra de Conciliación junto a la Universidad de Deusto, con el objetivo de reforzar el conocimiento, la investigación y la evaluación de las medidas que permiten compatibilizar las distintas dimensiones de la vida.