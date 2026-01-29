Gobierno vasco reduce a 30 las personas inoculadas con dosis caducadas que deberán ser revacunadas

Archivo - Una enfermera inyecta la vacuna contra la gripe a un paciente- Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Ene. (EROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha reducido a 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna Hexavalente que deberán repetir el proceso de vacunación.

Según ha anunciado, en rueda de prensa en Bilbao el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, a lo largo de la mañana, cada una de las OSI afectadas ha analizado los historiales clínicos de los 103 pacientes a los que se inoculó la dosis caducada entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026 y debían revacunarse.

Tras contrastar los historiales médicos, se ha concluido que "en muchos casos no es necesaria la revacunación" ya que se ha producido "un problema de registro".

"Este error de registro ha sido generalizado debido al uso incorrecto del aplicativo, por tanto finalmente serán probablemente menos de 30 las personas a revacunar", ha concluido el responsable vasco de Salud.

(Habrá ampliación)