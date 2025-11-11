Gobierno Vasco se reunirá el día 17 con EH Bildu, PP y Sumar para tratar de acordar Presupuestos pero ve "dificultades"

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou, ha anunciado que el próximo día 17 se reunirán con EH Bildu, PP y Sumar para tratar de acordar sobre el proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2026. El Ejecutivo vasco irá a los encuentros con "voluntad" de poder "mejorar" las cuentas y "ensanchar" el consenso, pero ve "dificultades" para lograrlo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en Vitoria-Gasteiz, D'Anjou ha explicado que ayer contactaron con estas tres fuerzas políticas y acordaron reunirse el lunes de la próxima semana para hablar de los Presupuestos.

En todo caso, ha recordado que la pasada semana se celebraron las comparecencias todos los consejeros, en las que explicaron las partidas prepuestarias de sus respectivos departamentos, y "lo escuchado allí" les hace pensar que se está "en una situación distinta a la del año pasado".

"El pasado año oíamos a los partidos políticos decir que estaban dispuestos a sentarse y a llegar a acuerdos. En este caso, hay algunas declaraciones en ese sentido, pero también hemos escuchado otras según las cuales no sé si están totalmente dispuestos a llegar a acuerdos", ha añadido.

La intención del Gobierno Vasco es, "indudablemente", la de escuchar para ver "dónde están sus sensibilidades" pero, según ha insistido, los pronunciamientos que ha habido por parte de los diferentes grupos de la oposición apuntan a que, "en algún caso", quizá pueda "haber alguna dificultad más para llegar a acuerdos" que el año pasado, cuando parecía que había más disposición, aunque no se pactaron finalmente las cuentas con ninguna formación política y salieron adelante con los votos de los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.

En todo caso, el consejero ha reiterado en que su voluntad "es clara" de escuchar a los diferentes partido y tienen predisposición "ensanchar" acuerdos para "mejorar el presupuesto".