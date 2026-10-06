Gobierno vasco revisa al alza las previsiones económicas y prevé un 2,2% en 2026 y un 1,9% en 2027

Puerto de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha elevado sus previsiones económicas y prevé que Euskadi crezca un 2,2% en 2026, tres décimas por encima de la estimación anterior, y un 1,9 % en 2027 -dos décimas más-. El Gobierno vasco prevé la creación de alrededor de 22.000 puestos de trabajo en esos dos años.

El vicelehendakari, Mikel Torres, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno donde ha actualizado el escenario macroeconómico para el periodo 2026-2027, una vez conocidos los resultados correspondientes al segundo trimestre y revisadas las hipótesis sobre el entorno internacional, los precios y las condiciones financieras.

Torres ha señalado que mantienen la "prudencia ante la incertidumbre internacional, los costes energéticos, la inflación y los tipos de interés", si bien ha detallado que la revisión responde principalmente a que el crecimiento registrado durante el segundo trimestre fue dos décimas superior al previsto hace tres meses, así como a la actualización de las perspectivas de las principales economías del entorno.

Por lo tanto, la nueva previsión sitúa el crecimiento de la economía vasca en el 2,2% en 2026, tres décimas por encima de la estimación anterior, y en el 1,9% en 2027, dos décimas más.

En materia de empleo, las previsiones apuntan a la creación de alrededor de 22.000 puestos de trabajo durante 2026 y 2027. El aumento de la población activa, relacionado principalmente con la incorporación de población de origen extranjero, lleva a situar la tasa de paro prevista para 2026 en el 6,8% y en 2027 descenderá hasta el 6,4%.

Torres, que ha reconocido que hay "nubarrones negros" en el horizonte, ha precisado que la demanda interna continuará siendo el "principal soporte" del crecimiento de la economía vasca y el consumo de los hogares estará respaldado "por la creación de empleo, la recuperación acumulada de los salarios reales y la capacidad de ahorro de las familias".

El vicelehendakari ha detallado que los servicios continuarán siendo el sector con mayor aportación al crecimiento de la economía vasca, la construcción mantendrá tasas positivas, aunque moderará su evolución y la industria registrará un crecimiento "limitado" en 2026, con una recuperación gradual durante 2027. El sector exterior realizará una aportación negativa al crecimiento en 2026 y se prevé para 2027 una mejora progresiva.

(Habrá ampliación)