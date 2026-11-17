VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la adhesión de Euskadi al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, distintos ministerios, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, y los consejos generales de la Abogacía y de Procuradores para la lucha contra la violencia de género.

El acuerdo, que actualiza una colaboración previa, tiene como objetivo establecer un marco de cooperación en el ámbito de la Administración de Justicia entre los firmantes, con el fin de prevenir y erradicar la violencia doméstica y de género en todas sus manifestaciones, así como garantizar una atención y protección integral a las víctimas.

El convenio contempla la actualización de las funciones, la composición y el funcionamiento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con el propósito de reforzar la coordinación institucional y mejorar la respuesta de la Administración de Justicia ante esta realidad.

Entre las funciones del Observatorio figuran el análisis del tratamiento judicial de la violencia doméstica y de género, la evaluación de los datos procedentes de las Secciones de Violencia sobre la Mujer y de otros órganos judiciales, así como la promoción de iniciativas dirigidas a mejorar la eficacia de las actuaciones institucionales.

El convenio actualiza también los acuerdos anteriores para adaptarlos a la Ley 40/2015 y al marco normativo europeo, internacional y estatal vigente.

Asimismo, se prevé la concesión de premios anuales para reconocer la labor de instituciones, entidades y personas destacadas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y la organización bienal del Congreso Nacional de Violencia de Género como espacio de análisis e intercambio de experiencias.