Gobierno Vasco y Yolanda Díaz se reúnen este miércoles para tratar de acordar el traspaso de los subsidios de desempleo

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Autogobierno, María Ubarretxena, se reunirá este próximo miércoles con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para tratar de acordar la transferencia a Euskadi de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que esperaba que este acuerdo se pudiera haber cerrado el pasado mes de julio, pero que finalmente no fue posible.

"Nos pidieron más tiempo para poder hacer un trabajo de cocina también dentro de su propio grupo", ha afirmado portavoz del Ejecutivo de Euskadi, que ha añadido que en la coalición Sumar, a la que pertenece la ministra de Trabajo, "hay diferentes sensibilidades" en torno a este asunto.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que en el seno de esa formación "hayan tenido tiempo suficiente para realizar este trabajo de cocina", de forma que este miércoles sea posible el acuerdo para el traspaso de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo

"Vamos con esa esperanza. No obstante, no tenemos la bola de cristal para poder saber mañana si habrá o no habrá acuerdo", ha afirmado la consejera, que ha asegurado que "los flecos jurídicos están solucionados" y que "el traspaso técnicamente es posible".

Respecto a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, ha reiterado que sigue habiendo "conversaciones discretas" porque "estas materias no son fáciles".