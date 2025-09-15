Los gobiernos central y vasco analizan este próximo martes el incremento de la capacidad de la red eléctrica en Euskadi

El Gobierno Vasco y un grupo de empresas han mostrado su compromiso para identificar proyectos e iniciativas en apoyo al sector siderúrgico - GOBIERNO VASCO

El Departamento de Industria y un grupo de empresas estudian en un encuentro en Miñano (Álava) los desafíos del sector siderúrgico

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunirá este próximo martes con el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, para concretar qué parte del incremento de la capacidad de la red eléctrica anunciado la semana pasada por el Gobierno central corresponderá a Euskadi.

El encuentro se celebrará a partir de las diez de la mañana en la sede de la Secretaria de Estado de Energía, según ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Con carácter previo a dicha reunión, el Gobierno Vasco y un grupo de empresas han mostrado este lunes su compromiso para identificar proyectos e iniciativas en apoyo al sector siderúrgico, realizar un seguimiento a tiempo real de la evolución arancelaria, y continuar trabajando de forma conjunta para abordar los desafíos del sector.

El parque tecnológico de Miñano (Álava) ha acogido este lunes una mesa sectorial presidida por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y en la que han participado representantes de las principales empresas siderúrgicas vascas. El objetivo era evaluar el impacto de los aranceles de Trump y estudiar medidas para mitigar el mismo.

En el encuentro han participado Tubacex, Tubos Reunidos, Sidenor, Arcelor Mittal, Nervacero, Olarra, Grupo Arania y Ucín-- , el cluster Siderex, la Diputación Foral de Álava, la Cámara de Comercio de Álava y Confebask, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Esta es la primera de las tres mesas sectoriales convocadas a instancias del lehendakari, Imanol Pradales, para analizar, debatir y coordinar la respuesta público-privada a la actual situación arancelaria y su impacto en la industria vasca.

Las dos próximas reuniones de estos foros, dirigidas a los sectores de Automoción y Fabricación Avanzada, se celebrarán los días 22 y 29 de septiembre. Jauregi ha afirmado que el objetivo de estas reuniones es "escuchar a las empresas de los sectores afectados, realizar un diagnóstico compartido y un seguimiento a tiempo real del impacto y evolución de los aranceles, evaluar la utilización del escudo comercial puesto en marcha por el Gobierno Vasco y analizar las nuevas formas de apoyo para las empresas".

RESPUESTA CONJUNTA

"Queremos ofrecer una respuesta conjunta en apoyo y defensa de los empleos y empresas de los sectores más afectados por la actual situación arancelaria", ha manifestado.

En el encuentro de este lunes se ha realizado un diagnóstico compartido del impacto de los aranceles, así como del impacto que están teniendo las medidas adoptadas. El consejero de Industria ha indicado en su intervención que el sector siderúrgico presenta "una elevada exposición al comercio internacional", y ha destacado su relevancia en la estructura exportadora de Euskadi.

Con 261 millones de euros, un 13% del total de las exportaciones siderúrgicas de la industria vasca tienen como destino EEUU. Jauregi ha afirmado que la imposición de un arancel del 50% por parte del Gobierno de Estados Unidos "coloca a nuestras empresas siderúrgicas en un escenario de pérdida de competitividad".

IMPACTO DE 700 MILLONES

Además - ha añadido--, la posición del sector como actividad tractora de la industria manufacturera vasca y su efecto arrastre en ámbitos tecnológicos y de servicios avanzados, "hace necesario anticipar impactos y articular estrategias de choque coordinadas desde esta mesa sectorial".

Las exportaciones de las empresas vascas a Estados Unidos en 2024 ascendieron a 1.991 millones de euros y se concentraron en productos de alto valor añadido. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, el impacto directo e indirecto de los aranceles sobre la industria vasca será de alrededor de 700 millones de euros en reducción de ventas, lo que supondría una caída en torno al 0,33% del PIB de Euskadi.

Las empresas más afectadas son los productores de tubería para el sector energético, los productores de aceros especiales y las pymes de a la forja, estampación y mecanizado. Además, el Gobierno Vasco ha advertido sobre el impacto indirecto que esta situación va a tener para empresas vascas que exportan sus productos a Alemania, Francia o Italia, con una potencial reducción del mercado por los aranceles y el efecto rebote por la previsible reorientación estratégica de la competencia hacia Europa y el incremento y potencial saturación de competidores en el mercado europeo.

Por otra parte, Jauregi ha recordado que desde el Gobierno Vasco lleva meses trabajando junto a las empresas, asociaciones empresariales, clústeres, Diputaciones forales y Cámaras de Comercio para hacer frente a los efectos que causan en los diferentes sectores de la economía vasca los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump.

El pasado mes de abril, el 'Grupo para la Defensa de la Industria' puso en marcha una batería de medidas por valor de 2.162 millones de euros para proteger el empleo en Euskadi tras el anuncio de las medidas arancelarias por parte de Estados Unidos.

Este 'escudo comercial' se enfocó en la ampliación de las ayudas a la internacionalización, la defensa y transformación de las pymes, y la protección de las personas y el empleo. Las ayudas ya están siendo utilizadas por las empresas más afectadas por el impacto de los aranceles.

Por su parte, los representantes del sector siderúrgico han trasladado su opinión y análisis en relación con la exposición frente al nuevo marco arancelario y contexto internacional del sector; los principales impactos previstos en su actividad, así como necesidades, prioridades o propuestas de apoyo que precisan para mitigar riesgos y reforzar la competitividad del sector.