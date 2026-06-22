Gobiernos central y vasco ratifican los traspasos de seguros agrarios y centros de exámenes psicotécnicos para conducir

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, durante la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y el Ejecutivo Vasco han aprobado este lunes la transferencia a Euskadi de los seguros agrarios, con la que el Gobierno de Euskadi gestionará las subvenciones para que los agricultores contraten las pólizas para sus explotaciones. También han ratificado la transferencia de la autorización de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en declaraciones a los periodistas, después de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha mantenido con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez.

"Estamos dos peldaños más cerca de culminar el Estatuto de Gernika", ha celebrado la consejera vasca después de ratificar estos dos acuerdos en Madrid, en una reunión en la que también han estado presentes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou; y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En cuanto a la transferencia de seguros agrarios, la consejera vasca ha explicado que permitirá al Gobierno de Euskadi gestionar directamente las subvenciones para que los agricultores y ganadores contraten las pólizas para sus explotaciones.

En cuanto a cifras, Ubarretxena ha cuantificado en 2.535 pólizas las que se suscribieron en el último ejercicio, que protegen una superficie total de 60.500 hectáreas con un coste aproximado de 2,8 millones de euros.

Por tanto, el Gobierno Vasco comenzará a asumir este traspaso a partir del 1 de enero de 2028, que será la fecha en la que se empezará a hacer cargo de esas cantidades. "Lo haremos en contacto permanente con los profesionales del sector agrario y ganadero vasco, lo que va a garantizar una atención mucho más cercana y mucho más adaptada a sus propias necesidades", ha apuntado. El ajuste estimado en el cupo por la asunción de estas funciones asciende a 17,3 millones de euros, tal como ha desgranado.

EL ACUERDO PARA AMPLIAR TRÁFICO

El otro pacto alcanzado este lunes tiene que ver con la ampliación de funciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial, que se suman a las capacidades que ya desempeña el Gobierno Vasco desde 1982 y que se han ido asumiendo.

En concreto, a partir del 1 de enero de 2027, comenzará a gestionar la autorización, inspección y sanción de los centros donde se realizan los exámenes psicotécnicos para obtener o renovar el carnet de conducir y los centros de sensibilización y de reeducación vial en los que se imparten los cursos para recuperar puntos.

En cuanto a la financiación de estas funciones, se cubrirá a través de las tasas y derechos que Euskadi va a percibir por la gestión de los centros.

TODAVÍA QUEDAN OTRAS MATERIAS PENDIENTES

Maria Ubarretxena ha recordado que queda algo menos de un mes y medio para la reunión bilateral a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Lehendakari, Imanol Pradales. "Los plazos aprietan y el paco obliga", ha apostillado.

Por ello, ha explicado que ahora mismo están inmersos en la negociación sobre algunas de las materias "de mayor calado" que quedan pendientes, como el ámbito de la Seguridad Social, la asunción de Fogasa o una mayor capacidad de gestión en los puertos de Bilbao y Pasaia.

En cuanto al traspaso de la Seguridad Social, Ubarretxena ha reconocido la "complejidad" que conlleva esta transferencia y ha sostenido que actualmente están centrados en la materia de control y tutela de las mutuas colaboradoras.

"Uno de los aprendizajes más valiosos en estos dos años que llevamos negociando con el Estado es que la complejidad técnica y la administrativa siempre se supera cuando hay voluntad política y con mucho trabajo, tesón y esfuerzo por parte de los equipos negociadores", ha sentenciado.