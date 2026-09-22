Los gobiernos central y vasco se reúnen esta tarde para analizar la situación de los menores extranjeros de Ceuta

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas se reunirán esta tarde con el Ministerio de Juventud e Infancia para analizar la situación de los menores de edad extranjeros que se encuentran en Ceuta, tras haber accedido a la ciudad autónoma de forma irregular el pasado mes de julio.

El encuentro se ha convocado a petición del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, instituciones éstas últimas que son las competentes en Euskadi en materia de acogida a menores de edad.

La reunión, en la que el Ministerio estará representado por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, se celebrará a partir de las cinco de la tarde, según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

El encuentro, según ha indicado Ubarretxena, ha sido solicitado por el Ejecutivo vasco y por las diputaciones forales con el objetivo de disponer de "más información" sobre la situación de estos menores de edad.