Los Gobiernos Vasco y del Estado siguen intercambiando documentación para tratar de acordar las transferencias

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos Vasco y del Estado siguen intercambiando 'in extemis' documentación para tratar de acordar las cinco materias pendientes de traspasar a Euskadi, y de esta negociación dependerá que este viernes se convoque o no la comisión mixta de transferencias. El Lehendakari, Imanol Pradales, tendrá "la última palabra" sobre si se celebra este viernes la comisión mixta de transferencias, y anunciará si la hay esta misma mañana, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo vasco.

Sobre la mesa se encuentran las transferencias de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia), un paquete que la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena, defiende que se debe transferir en su integridad.

Estas materias han sido objeto de negociación en los últimos meses y, según el Gobierno Vasco, se había producido un bloqueo que impidió cerrarlas antes de final de 2025.

Aunque el Ejecutivo de Euskadi pensaba que este miércoles, a última hora de la noche, podría saberse si había acuerdo o no, lo cierto es que este jueves por la mañana ambas administraciones siguen intercambiando documentación para ver si cierra o no.

Después de que Ubarretxena conozca cómo quedan las conversaciones, mantendrá esta misma mañana una reunión con el Lehendakari, Imanol Pradales, para trasladarle las últimas propuestas y el "minuto y resultado" de las negociaciones con el Ejecutivo Sánchez.

Una vez analizadas entre ambos, esperan tomar una decisión y anunciar este jueves por la mañana si se celebrará al día siguiente la Comisión Mixta de Transferencias. "La última palabra la tendrá el Lehendakari", han asegurado las fuentes consultadas.

A primera hora de esta mañana, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apelado a que se convoque este viernes la comisión mixta de transferencias porque hay un acuerdo "prácticamente unánime" entre los Gobiernos Vasco y central en torno a los cinco traspasos a realizar y solo existe una "discrepancia mínima" en cuanto a la materia de seguro escolar.

En todo caso, Maria Ubarretxena ya ha dicho en reiteradas ocasiones que el acuerdo debe ser sobre todo este paquete de cinco transferencias y no iban a "mercadear" con ellas. De hecho, su intención es ir con "las cinco" a la comisión mixta, y no con solo cuatro. Se cree que sobre el mediodía se conocerá el desenlace final de las conversaciones y se anunciará la decisión de Pradales.