Gobiernos vasco y navarro y Organismo Público del Euskara renuevan el Pacto Tripartito para la promoción del euskera

Ana Ollo, Ibone Bengoetxea y Maider Behoteguy renuevan el Pacto Tripartito del Euskera - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y el Organismo Público del Euskera de Iparralde han renovado este jueves en San Sebastián el Pacto Tripartito, con el objetivo de llevar a cabo acciones para seguir impulsando el conocimiento y el uso social de la lengua vasca a través de la cooperación transfronteriza.

La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskara de la Comunidad Foral de Navarra, Ana Ollo, y la presidenta del Organismo Público del Euskera, Maider Behoteguy, han renovado así el protocolo de colaboración entre las tres instituciones para los años 2025-2029 con el fin de seguir colaborando en la promoción del euskera.

Las partes han señalado que el protocolo ratificado hoy se ha elaborado "desde la colaboración y el respeto mutuo" entre las tres instituciones y desde "la realidad política y sociolingüística territorial, siempre en el marco de las competencias que las leyes atribuyen a cada territorio". Además de acordar cuatro años de colaboración, las tres instituciones han fijado y aprobado también el programa de actividades y acciones de 2026.

Ibone Bengoetxea ha señalado que este acuerdo de colaboración dará continuidad al trabajo iniciado hace ocho años, ya que supondrá "la consolidación y actualización de un modelo de cooperación transfronteriza estabilizado en el tiempo".

El protocolo firmado tiene por objeto "reforzar la promoción y normalización del euskera desde la coordinación, complementariedad y reconocimiento mutuo entre las administraciones de los tres territorios, respetando la autonomía de decisión y el reglamento de funcionamiento de cada institución".

La vicelehendakari ha señalado que el Pacto Tripartito es "la expresión inequívoca de una voluntad política compartida que combina en la regeneración del euskera una visión estratégica, una visión territorial y una cooperación institucional estable".

"Este programa de 2026 nos ofrece la herramienta adecuada para seguir avanzando en el proceso de normalización del euskera, teniendo en cuenta las múltiples realidades sociolingüísticas y teniendo como eje el valor de la colaboración", ha añadido.

Además, ha apuntado que el Gobierno Vasco considera que el euskera "necesita un salto cualitativo en todos los ámbitos sociales, así como en todas las tierras del euskera, que vendrá de la mano de la sociedad, pero las instituciones tenemos que crear las condiciones para que ese salto se materialice".

Por su parte, Ana Ollo ha puesto en valor el trabajo compartido desarrollado durante la última década y la renovación de un compromiso que "arrancó en Pamplona en 2017" y que consolida una colaboración estable entre instituciones de distintos territorios y legislaturas.

Además, ha subrayado el "valor práctico" del acuerdo, ya que permite "ser más eficientes" e impulsar proyectos estratégicos para el conjunto de los territorios del euskera. En ese sentido, ha defendido seguir reforzando el uso cotidiano de la lengua en ámbitos como el deporte, la cultura, el ocio o el mundo laboral, desde "la convivencia, la empatía y la colaboración".

Por su lado, Maider Behoteguy ha señalado que esta colaboración permite afrontar conjuntamente "algunos de los principales retos del euskera, como la euskaldunización de personas adultas, el entorno digital o el impulso del uso social de la lengua".

En esa línea, ha destacado además que proyectos como 'Itzuli' o 'Ingura' "muestran de forma concreta las oportunidades que ofrece el trabajo compartido en todo el territorio del euskera" y ha remarcado la necesidad de adaptar las políticas lingüísticas a los nuevos usos, especialmente entre la juventud.

OBJETIVOS COMPARTIDOS

El convenio tiene el objetivo de impulsar la colaboración en la promoción del euskera y concreta aspectos como la educación, la euskaldunización de adultos, el uso del euskera, las investigaciones o la reflexión sobre el euskera.

Los tres firmantes del convenio ven la necesidad de apoyar la cooperación para el desarrollo de la enseñanza en euskera y para ello se estudiará la movilidad de los alumnos y las posibilidades y formas de acceso a la universidad o a las escuelas para los estudiantes que quieran cursar estudios superiores en otro territorio.

Además, impulsan la colaboración en las políticas de euskaldunización de adultos y colaborarán en el diseño de pruebas y sistemas de evaluación y acreditación del nivel de competencia en euskera.

El acuerdo de colaboración entre el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y el Organismo Público de la Lengua Vasca establece también la necesidad y las vías para fomentar el uso del euskera en el ocio, el deporte, el entorno digital, el ámbito socioeconómico y los medios de comunicación en euskera. Para ello, se analizarán y compartirán los recursos y experiencias en euskera existentes en estos ámbitos.

PROGRAMA DE ACCIONES EN 2026

En el marco del pacto, las tres instituciones han concretado también el programa de acción de este año. Así, el programa 2026 establece un plan de actuación concreto, en los términos previstos en el apartado cuarto del protocolo general de colaboración, que se estructura en varios ejes estratégicos principales.

En primer lugar, la educación y la euskaldunización de adultos, tanto en lo que se refiere a la movilidad del alumnado y la mejora de las posibilidades de acceso, como a la formación del profesorado, la acreditación de la competencia lingüística y el desarrollo del entorno digital 'Ingura', teniendo en cuenta las necesidades específicas de Iparralde.

En segundo lugar, el fomento del uso social del euskera, especialmente en los ámbitos del deporte, el entorno digital, el ámbito socioeconómico y los medios de comunicación, impulsando el intercambio de experiencias, la compartición de recursos y alianzas con agentes referentes.

En tercer lugar, la sensibilización y la reflexión como herramientas para fortalecer la activación social a favor del euskera, a través de proyectos como Euskaraldia, entre otros, y colaborando en espacios de reflexión compartidos.

En cuarto lugar, la investigación sociolingüística, especialmente el desarrollo del Sistema de Indicadores del Euskera y la octava Encuesta Sociolingüística, para reforzar el diseño y evaluación de las políticas lingüísticas basadas en datos.

Por último, la cooperación en el ámbito europeo, especialmente a través del proyecto Eusguneak presentado en el marco del programa POCTEFA, para el desarrollo de iniciativas estratégicas que combinen la política lingüística con la innovación digital.

El convenio recoge también "el deseo de trabajar unidos en la reflexión, promoción y formación sobre el euskera". Para ello, las tres partes podrán participar en los programas y foros que constituyan conjuntamente y por separado.

En el ámbito de la investigación sociolingüística, el convenio establece que la recogida de datos se realice de forma colaborativa, siempre que sea compatible para todo el ámbito del euskera y sirva a la vez para estructurar las políticas lingüísticas de cada territorio.