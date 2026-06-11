González anuncia la fase final de la Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea para reforzar empleo e inversión

El diputado general de Álava, Ramiro González - DIP. ÁLAVA

VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado que la Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea entra en su fase final tras nueve meses de trabajo conjunto entre instituciones, agentes políticos, económicos y sociales, con el objetivo de alcanzar un gran pacto por la competitividad de la comarca que permita consolidar el empleo, atraer nuevas inversiones y fortalecer el futuro industrial del Valle de Ayala.

Durante su intervención en la entrega de los Premios a la Internacionalización de la Cámara de Álava, González ha avanzado que el próximo 23 de junio se celebrará en El Refor de Amurrio una nueva jornada de trabajo con todas las personas integrantes de la Mesa para presentar las conclusiones del proceso desarrollado durante los últimos meses.

Tras este encuentro, se abrirá un periodo para la reflexión individual y la realización de aportaciones con el objetivo de enriquecer el documento y alcanzar el mayor consenso posible antes de la presentación definitiva de las conclusiones y compromisos compartidos, prevista para el mes de julio.

El mandatario foral ha explicado que "la Mesa ha constituido durante este tiempo un espacio de diálogo y reflexión en el que han participado instituciones, agentes políticos, económicos y sociales con un objetivo común: identificar las bases que permitan reforzar el presente y el futuro industrial de una comarca estratégica para la industria alavesa".

"Han sido nueve meses de duro e intenso trabajo en un contexto complejo, pero también una oportunidad para compartir diagnósticos, identificar retos y construir propuestas de futuro para Aiaraldea", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "las conclusiones de este proceso deben servir para poner en marcha acciones y líneas concretas dirigidas a consolidar el tejido industrial de la comarca, atraer inversiones, generar empleo e impulsar la competitividad". Así, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un gran pacto social por la competitividad industrial de Aiaraldea basado en el diálogo, la confianza y la colaboración entre todos los agentes implicados.

"Necesitamos construir un gran pacto social por la competitividad industrial de Aiaraldea. Un acuerdo amplio que sitúe el diálogo y la confianza en el centro y por encima de otro tipo de intereses. Un acuerdo que asegure el empleo de calidad, la inversión, la innovación y la estabilidad como objetivos compartidos", ha afirmado.

En su opinión, es especialmente relevante que en las últimas semanas se hayan producido avances en el diálogo social en empresas como Tubos Reunidos y Maderas de Llodio. "Es una magnífica noticia. Ese es el camino", ha señalado, antes de subrayar la importancia de "generar entornos de mayor confianza capaces de anticipar problemas y construir soluciones antes de que las dificultades se conviertan en crisis de mayor alcance".

Asimismo, ha defendido que la competitividad industrial exige capacidad para alcanzar acuerdos y generar confianza. "La competitividad no se construye desde la confrontación permanente. Se construye desde la confianza, el diálogo y la voluntad compartida de preservar y crear empleo industrial", ha aseverado.

El mandatario alavés ha recordado que Aiaraldea continúa siendo una comarca estratégica para la economía y la industria del territorio, y ha mostrado su confianza en la capacidad de sus empresas y agentes para afrontar con éxito los desafíos actuales. "No se trata de que nadie renuncie a sus posiciones, sino de entender que compartimos un objetivo común. El futuro de nuestra industria nos interpela a todos y los grandes retos solo pueden afrontarse desde la colaboración y el acuerdo", ha constatado.

Ramiro González ha concluido trasladando un mensaje de confianza en el futuro industrial de Álava y de Aiaraldea. "Álava ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia que sabe avanzar cuando trabaja unida. Por eso tengo plena confianza en que nuestras empresas y nuestra industria sabrán responder a los retos actuales para seguir haciendo de Álava un territorio de referencia industrial y un espacio atractivo para nuevas inversiones", ha concluido.