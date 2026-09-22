González anuncia la instalación de un Centro de Innovación Ferroviaria y un 'hub' audiovisual en Aiaraldea

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VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado la instalación de un Centro de Innovación Ferroviaria y un 'hub' audiovisual en la Cuadrilla de Aiaraldea, y, aunque no ha despejado la duda de si repetirá como candidato del PNV a las próximas elecciones forales, ha apostado por la "continuidad" de los gobiernos con el PSE-EE.

González ha desgranado las principales iniciativas llevadas a cabo en esta legislatura y ha anunciado nuevos proyectos durante su intervención en la primera sesión del pleno del Debate de Política General del Territorio Histórico de Álava, celebrado este martes en el Palacio Foral, en Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, ha señalado que la Diputación Foral de Álava está desarrollando el Centro de Innovación Ferroviaria, con la participación de las empresas del sector y la colaboración del Gobierno Vasco, una sede que se ubicará en Llodio, con el fin de dar "un impulso decisivo" a ese sector industrial, de la mano de Talgo y otras empresas.

Asimismo, ha señalado que el futuro 'hub audiovisual' se implantará en Amurrio, donde se ubicarán formaciones técnicas, espacios de grabación y alquiler de medios técnicos y otros servicios para producciones, con la colaboración de una productora de "primer nivel internacional" que formará parte del proyecto junto con el ecosistema local.

Respecto a Guardian Llodio, ha comentado que se continúa trabajando con "mucha discreción" y ha valorado que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación han cerrado ya "un compromiso que los actores privados consideran suficiente para culminar su acuerdo".

También ha manifestado su "profunda preocupación" por el futuro de Tubos Reunidos, para manifestar que "la posición de la Diputación Foral en torno al concurso de acreedores es que debe optarse por una oferta que contemple la continuidad del centro productivo de Amurrio".

"Aiaraldea requiere de un pacto social basado en la visión comarcal, en relaciones sociales de confianza y transparencia, y en la apuesta por el talento, la competitividad y la cohesión social", ha promulgado.

También en ámbito industrial, ha anunciado "nuevos incentivos fiscales" para "diversificar" el territorio y situar a Álava como "referente" en iniciativas relacionadas con el sector farmacéutico y con las biociencias.

(Habrá ampliación)