González defiende que el cambio en la declaración de la renta a los divorciados "busca una mayor justicia fiscal"

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VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido el cambio en la campaña de la renta de 2025 que afecta a la mayoría de padres y madres divorciados con hijos a su cargo, ya que la medida "busca una mayor justicia social", al "equiparar el tratamiento fiscal de las familias independientemente del vínculo legal que tengan".

Cuestionado en rueda de prensa sobre las quejas que el cambio de normativa ha ocasionado entre los colectivos de padres y madres separados, González ha recordado que el cambio obedece a una modificación que está dentro de la revisión tributaria, aprobada por las Juntas Generales de Álava, "por mayoría".

El diputado general de Álava ha explicado que, hasta esta modificación, los progenitores con custodia compartida de sus hijos o hijas tenían un tratamiento fiscal "considerablemente más beneficioso" que las familias en las que existe un vínculo formal entre los progenitores.

En contraposición, ha señalado que un matrimonio o una pareja de hecho con hijos tenía un tratamiento fiscal "considerablemente peor que dos personas divorciadas con hijos, con la misma capacidad económica". "Esto es lo que se ha intentado corregir. Ante situaciones económicas y responsabilidades familiares iguales, el tratamiento fiscal debe ser el mismo, equiparable", ha argumentado.

González ha indicado que se trata de situaciones "económicas y responsabilidades familiares que son iguales", por lo que el hecho de tener un vínculo matrimonial o un vínculo de hecho no puede ocasionar que "unos progenitores tengan un peor tratamiento fiscal".

Tras subrayar que la medida "busca una mayor justicia fiscal", ha dicho ser consciente de la "inquietud" que están mostrando los colectivos afectados por lo que ha mantenido las puertas "abiertas" de la Hacienda Foral para "hablar con ellos".