González defiende implantar "un sistema de pago por uso" en la AP-68 con "buen trato" hacia los conductores alaveses

Archivo - Tramos de la AP-68 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido implantar "un sistema de pago por uso" para las vías de alta capacidad en el Territorio, con "buen trato" hacia los conductores alaveses, tal y como se aprobó, "por amplísima mayoría", en las conclusiones establecidas en la ponencia efectuada al respecto en el seno de las Juntas Generales de Álava.

González ha argumentado que se trata de una medida tomada desde "un principio de responsabilidad, mirando Europa" y "teniendo en cuenta la necesidad de mantenimiento" y "la disponibilidad del presupuesto público", a preguntas del Partido Popular relativas al cobro de peajes en la autopista AP-68, en el pleno de control de la cámara alavesa.

"Teniendo en cuenta el elemento fundamental de que las vías de alta capacidad, que hay que mantener, no las deterioran los vehículos alaveses, sino fundamentalmente las deterioran los vehículos que están de paso. Las Juntas Generales, por amplísima mayoría, decidieron que había que ir a un sistema de pago por uso", ha argumentado.

El mandatario alavés ha rechazado las comparaciones del PP con las carreteras de Navarra, ya que, a su juicio, "no tienen nada que ver", al ser Álava "un punto de conexión entre el norte y el sur de Europa". "Fundamentalmente, quienes deterioran las vías de alta capacidad alavesas son los vehículos de paso, no los vehículos alaveses, que tendrán un buen trato", ha reiterado.

Por último, ha cuestionado la "gratuidad" que propone el PP, al ser "receta de populismo", ha recordado que el Gobierno de Aragón y de La Rioja "no tienen ninguna competencia en la materia" y ha responsabilizado al PP de dejar "hechas un cromo" las carreteras durante su pasado mandato en España.

"AGRAVIO COMPARATIVO"

Por su lado, el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha denunciado el "agravio comparativo" y "discriminatorio" que supone que los alaveses tengan que pagar la AP-68, mientras Aragón, La Rioja y Navarra mantiene la gratuidad, para reprobar que "lo fácil es cobrar y seguir cargando los costes a los ciudadanos", mientras que "es mucho más difícil gestionar mejor y garantizar la gratuidad de una vía clave para el territorio".

"El PNV y el PSOE en Navarra consideran necesaria y viable la gratuidad de esta vía en esa comunidad. Un gobierno homólogo al suyo considera que es no solo necesaria, sino que además es viable la gratuidad de esa vía", ha remarcado, para cuestionar la postura del Gobierno alavés.

Oyarzabal ha defendido la gratuidad de la AP-68, ya que "atiende una demanda social" y "supone un alivio al bolsillo del ciudadano", puesto que "mantener los peajes penaliza de manera injusta a la población local". Asimismo, ha señalado que "es una infraestructura amortizada" y, por tanto, "carece de justificación seguir cobrando por su uso", así como que "eliminar barreras de pago optimiza la actividad económica y la conectividad".

A juicio del PP, la gratuidad "mejora la seguridad al atraer tráfico a esta vía y retirar tráfico en las vías secundarias menos seguras", lo que "reduce el riesgo de accidentes". "Manteniendo el tráfico para camiones y tráfico pesado, que es quien genera mayor desgaste, se puede costear el mantenimiento en vez de repercutirlo a la ciudadanía", ha añadido.