González denuncia una campaña de "descrédito personal" y "violencia verbal" hacia su persona por parte de EH Bildu

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VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha denunciado una campaña de "descrédito personal" y "violencia verbal" hacia su persona por parte de EH Bildu, que lleva "soportando desde hace semanas", y ha asegurado que él no va a "responder con descalificaciones" que "sobran en la política alavesa".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha reprobado la "violencia verbal desconocida en la política alavesa" que, a su juicio, lleva empleando "desde hace mucho tiempo" EH Bildu contra su persona.

"EDUCACIÓN Y MODERACIÓN"

En este sentido, ha enmarcado su intervención en el pasado Pleno de Tierras Esparsas de las Juntas alavesas, para responder "con educación, moderación, sin descalificar y con tranquilidad", al "escrito descalificador que leyó la portavoz de EH Bildu" contra su persona.

"Para explicar el sentido de voto de su grupo, la portavoz de EH Bildu leyó un escrito descalificador hacia mi persona y hacia la política general del Gobierno, en un lugar y un momento que no correspondía, y cuando estábamos ante muchas personas que no habían ido al pleno para eso", ha explicado, para argumentar que el Pleno de Tierras Esparsas "siempre se desarrolla con ánimo de acuerdo" para tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía del territorio que lo acoge.

"Fue un mensaje netamente político y ante eso, utilicé la posibilidad de contestar con educación, moderación sin descalificar y con tranquilidad, para poner de manifiesto que el Gobierno Foral lidera el territorio y no va a entrar en descalificaciones que sobran en la política alavesa", ha añadido.

El diputado general de Álava ha puesto de manifiesto que la portavoz abertzale "pudo contestar" a su intervención, "pero no quiso, no supo o no pudo debatir". González ha señalado que no se va "a enredar en esas cuestiones".