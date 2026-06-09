González destaca que el fin de la huelga en Maderas Llodio llega a través del "acuerdo y diálogo social"

Archivo - Ramiro González - DFA - Archivo

VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha destacado que el fin de la huelga en Maderas Llodio llega a través del "acuerdo y diálogo social", para reivindicar que "el futuro de la comarca de Aiaraldea pasa por la capacidad de resolver los problemas a través del diálogo social".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha valorado el acuerdo como de "muy positivo", ya que permite "garantizar el futuro de una empresa que es importante para Llodio y para el conjunto de Ayala".

El diputado general ha señalado que se trataba de "un conflicto largo" y que el objetivo de la Diputación era conseguir un acuerdo que "garantizase el futuro de la empresa". "Después de un ERE parcial, una huelga tan larga suponía la pérdida de clientela y, por lo tanto, dificultades para el futuro de la empresa", ha añadido.

Por ello, ha calificado como de "tremendamente positivo" el acuerdo, porque "profundiza en esa opción del diálogo social como mecanismo de resolución de los conflictos que hay en el ámbito de las empresas en Aiaraldea".