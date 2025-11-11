González pide "solucionar cuanto antes" y "a través del diálogo" la cuestión de los belenes de la iglesia de Zaramaga

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido "solucionar cuanto antes" y "a través del diálogo" la petición de la Diócesis de Vitoria para buscar otra ubicación a la exposición de belenes que se encuentra en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz que tiene que acoger el Memorial del 3 de Marzo.

Cuestionado en rueda de prensa sobre la polémica al respecto, González ha señalado que "lo importante es que se resuelva a través del diálogo y a tiempo, para que el 50 aniversario del 3 de marzo", que se conmemora el próximo 2026, "se haga con disposición de la iglesia y habiendo efectuado las reparaciones que el Patronato de la Fundación quiere realizar".

"Intentaré hacer todo lo que esté en mi mano, con discreción y diálogo, hablando entre los miembros del Patronato para buscar una resolución necesaria que desbloquee esta situación", ha manifestado.