González reivindica el modelo de Borgoña para avanzar en la diferenciación de los vinos alaveses dentro de la DOCa Rioja

González ha realizado un viaje de trabajo a la región francesa de Borgoña - DFA

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reivindicado el modelo vitivinícola de Borgoña como una referencia para "avanzar hacia una mayor diferenciación" de Rioja Alavesa dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

González ha realizado esta reflexión al término de un viaje de trabajo a la región francesa, en el que ha estado acompañado por la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, y 25 vitivinicultores y bodegueros de Rioja Alavesa, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

La delegación ha conocido durante estos días el funcionamiento de una de las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo, cuyo modelo se caracteriza por una estrecha vinculación entre el vino y el territorio, el reconocimiento de las particularidades de las diferentes zonas productoras y la existencia de normas específicas para sus denominaciones de origen.

González ha indicado que "Borgoña demuestra que es posible construir una identidad vitivinícola fuerte y reconocida internacionalmente respetando y poniendo en valor las diferencias de cada territorio".

Según ha explicado, se trata de "un modelo del que Rioja Alavesa tiene mucho que aprender y que refuerza la posición que venimos defendiendo desde hace años: necesitamos una mayor diferenciación dentro de Rioja, con capacidad para establecer normas adaptadas a nuestras características".

González ha recordado que la Diputación Foral de Álava lleva años defendiendo la creación de un marco de gestión diferenciado para Rioja Alavesa dentro de la DOCa Rioja, que permita reconocer sus particularidades y avanzar en la valorización de sus vinos sin renunciar a una denominación de origen compartida.

FORTALEZA Y DIVERSIDAD

"No estamos planteando renunciar a Rioja, sino colaborar en su evolución. Queremos que Rioja Alavesa pueda desarrollar su propio modelo dentro de Rioja, con reglas y mecanismos de gestión que respondan a las características de nuestro viñedo y de nuestras bodegas", ha indicado, para añadir a continuación que "la diversidad puede ser una fortaleza si somos capaces de reconocerla y aprovecharla", ha afirmado.

La visita ha permitido conocer un sistema vitivinícola formado por 84 denominaciones de origen, que abarcan desde las denominaciones regionales hasta las de pueblo y los 'Grand Cru'. Esta estructura permite identificar vinos procedentes de territorios concretos y establecer requisitos específicos en función de las características de cada denominación.

A diferencia de otros modelos más homogéneos, Borgoña ha desarrollado una estrategia en la que el origen geográfico, las características de los viñedos y la singularidad de cada zona desempeñan un papel fundamental en la identificación y comercialización de sus vinos.

Para el diputado general, esta experiencia resulta especialmente interesante en un momento en el que el sector vitivinícola debe afrontar una reducción del consumo y una creciente competencia en los mercados.

"El futuro de Rioja Alavesa no puede pasar por competir únicamente en cantidad o en precio; tenemos que conseguir que el mercado reconozca el valor de nuestros vinos, el trabajo de nuestros viticultores y las características que hacen singular a nuestra comarca", ha señalado.

González ha insistido en que Rioja Alavesa reúne condiciones para avanzar en ese camino gracias a la calidad de sus vinos, la diversidad de sus bodegas, las particularidades de sus viñedos y su trayectoria histórica como territorio productor.

Durante la jornada de este pasado jueves, la delegación alavesa mantuvo un encuentro en Beaune con responsables del Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), organización que agrupa a los principales agentes del sector vitivinícola de la región.

La reunión permitió conocer su modelo de organización y representación, las estrategias de promoción conjunta y el papel de las diferentes denominaciones de origen en la comercialización de los vinos de Borgoña.

MECANISMOS COMPARTIDOS

Uno de los principales asuntos de interés para la delegación alavesa fue el funcionamiento de un sistema que combina el reconocimiento de las particularidades territoriales con mecanismos compartidos de coordinación y promoción.

Los participantes pudieron profundizar, además, en el modo en que se articulan las relaciones entre los productores, las organizaciones de las denominaciones y la interprofesión, así como en las estrategias utilizadas para reforzar el posicionamiento de los vinos de Borgoña en los mercados internacionales.

La jornada se completó con una visita a la 'Cité des Climats et Vins de Bourgogne', un espacio dedicado a divulgar la historia, la cultura y la diversidad de los territorios vitivinícolas de la región.

El viaje ha continuado este viernes con visitas a diferentes bodegas de Borgoña, en las que los productores alaveses han podido conocer experiencias empresariales y modelos de elaboración y comercialización.

El programa ha incluido visitas a Domaine Roulot, en Meursault, y Domaine Jean Grivot, en Vosne-Romanée. Posteriormente, la delegación ha visitado Maison Louis Jadot, en Beaune. Estos encuentros han permitido conocer realidades empresariales diversas, desde bodegas familiares vinculadas a viñedos de reconocido prestigio hasta firmas con una estructura comercial más amplia.

La misión técnica, organizada por la Diputación Foral de Álava, ha incluido también reuniones con el Gobierno regional de Borgoña-Franco Condado y una jornada académica en la Burgundy School of Economics.

La iniciativa da continuidad al viaje realizado por el diputado general a Burdeos en 2024 y al trabajo que la Diputación está desarrollando junto al sector para reforzar el reconocimiento de Rioja Alavesa, mejorar la competitividad de sus bodegas, y garantizar el futuro económico y social de la comarca.

"Tenemos que seguir trabajando para que Rioja Alavesa tenga el reconocimiento que merece dentro de Rioja y para que ese reconocimiento se traduzca en mejores oportunidades para quienes viven de la viña y del vino", ha afirmado el diputado general, que ha añadido que "Borgoña nos ofrece una referencia muy interesante de cómo la diferenciación territorial puede formar parte de una estrategia compartida".