Gordailua acoge el único esqueleto completo de león de las cavernas joven de hace 31.500 años hallado en Mendaro

Huesos de león. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa, Gordailua, de Irun (Gipuzkoa), acoge el único esqueleto completo de un león de las cavernas (Panthera spelaea) joven, que murió hace aproximadamente 31.500 años, hallado en el macizo de Arno, en la localidad guipuzcoana de Mendaro.

La diputada foral de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez; el alcalde de Mendaro, Enetz Ezenarro; el responsable de Colecciones y Museos de la Diputación guipuzcoana, Xabier Kerexeta; integrantes de Burumendi Espeleologia Taldea; y los investigadores Asier Gómez Olivencia y Alvar Manjón, de la EHU, han presentado este martes este hallazgo paleontológico "excepcional", ya que "constituye el único esqueleto completo conocido de un ejemplar subadulto de esta especie localizado hasta la fecha en la Península ibérica".

La diputada foral ha explicado que los estudios realizados indican que el animal "murió hace aproximadamente 31.500 años y que se trataba probablemente de un macho de entre dos y tres años". Además, ha destacado que el descubrimiento permitirá "ampliar el conocimiento sobre una especie extinguida hace entre 14.000 y 12.000 años, especialmente en aspectos relacionados con su crecimiento y desarrollo".

Álvarez ha destacado "el valor científico y patrimonial del descubrimiento y la importancia de preservar este tipo de testimonios del pasado". "Este hallazgo nos permite conocer mejor cómo era nuestro territorio hace miles de años y comprender la riqueza de un patrimonio que, en muchas ocasiones, permanece oculto bajo nuestros pies", ha incidido.

Además ha subrayado que "este tipo de descubrimientos amplía nuestro conocimiento del pasado y nos recuerda la importancia de investigar, proteger y conservar aquello que forma parte de nuestra historia natural".

El hallazgo se produjo en marzo de 2023, cuando integrantes de Burumendi Espeleologia Taldea, de Mutriku, localizaron una nueva galería en Ormola Bide Ondoko Leizea, una cavidad situada en el macizo de Arno. Durante la exploración encontraron los restos de un león de las cavernas, algunos de ellos todavía en conexión anatómica.

El grupo comunicó inmediatamente el descubrimiento a la Diputación foral de Gipuzkoa a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a la Universidad del País Vasco. Tras una primera valoración científica, se puso en marcha un proceso de documentación, excavación y recuperación de los fósiles.

Los trabajos de extracción se desarrollaron entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, bajo la dirección del paleontólogo Asier Gómez Olivencia. La recuperación presentó importantes dificultades técnicas debido a las características de la cavidad. El esqueleto se encontraba disperso en una superficie irregular de poco más de dos metros por un metro, dentro de una galería estrecha y abrupta.

Para garantizar la seguridad de los restos, Burumendi Espeleologia Taldea instaló un sistema específico de transporte mediante cuerdas que permitió evacuar los fósiles sin que golpearan las paredes de la cueva. En las operaciones de extracción llegaron a participar equipos de entre diez y quince personas.

Los análisis efectuados hasta el momento han permitido identificar los restos como pertenecientes a Panthera spelaea spelaea, una subespecie característica del Pleistoceno Superior. La datación mediante radiocarbono sitúa la muerte del animal hace aproximadamente 31.500 años.

Los leones de las cavernas habitaron amplias zonas de Eurasia durante casi un millón de años y ocuparon una posición destacada entre los grandes depredadores de los ecosistemas prehistóricos. Su presencia ha quedado reflejada también en pinturas y grabados realizados por nuestros antepasados. Sin embargo, sus restos fósiles son relativamente escasos.

Una vez recuperados, los fósiles fueron trasladados a Gordailua, donde se han desarrollado trabajos de conservación y restauración en el taller especializado de Arqueología y Paleontología.

ESTADO "DESIGUAL"

La diputada foral ha detallado que "el estado de los huesos era desigual", ya que "algunos se encontraban completos y en buenas condiciones, mientras que otros presentaban fracturas, deformaciones o concreciones minerales acumuladas durante miles de años". Las intervenciones se han realizado siguiendo criterios "de mínima intervención, respeto a los materiales originales y reversibilidad, con el objetivo de garantizar su estabilidad y facilitar su estudio científico". Los trabajos de investigación continúan abiertos.

Los datos obtenidos se compararán con otros registros fósiles europeos para profundizar en el conocimiento del crecimiento de los leones de las cavernas. Asimismo, se han tomado muestras para realizar análisis de ADN en colaboración con un equipo de la Universidad de Viena.

La excavación y la investigación están dirigidas desde la EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el estudio de los fósiles forma parte de la tesis doctoral de Alvar Manjón sobre los grandes félidos del Pleistoceno en los Pirineos Occidentales.